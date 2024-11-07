С января 2025 года изменяются цены на услуги портала RusCable.Ru
Уважаемые клиенты и партнёры! Сообщаем вам, что с января 2025 года произойдут изменения в стоимости услуг, предоставляемых порталом RusCable.Ru. Этот шаг связан с необходимостью поддержания высокого уровня сервиса и развития наших возможностей в условиях роста издержек.
RusCable.Ru на протяжении 25 лет остается надёжным информационным партнером для компаний электротехнической отрасли. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, расширяем доступные форматы и ищем лучшие пути продвижения ваших брендов.
С января 2025 года изменится стоимость следующих услуг:
• Размещение рекламных материалов;
• Партнёрские проекты;
• Аудиореклама и спецпроекты на Kabel.FM;
• Пакеты продвижения для кабельных и электротехнических компаний;
• Дистрибуция контента на ключевые медиа-платформы (включая Яндекс Музыку, VK и другие).
Обновленные условия сотрудничества позволят нам продолжать предоставлять вам качественный контент и доступ к ведущим информационным каналам, обеспечивая высокий уровень эффективности рекламных кампаний и проектов.
Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим менеджером для обсуждения вариантов продления сотрудничества на прежних условиях до конца года.
Спасибо за доверие!