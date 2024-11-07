С января 2025 года изменяются цены на услуги портала RusCable.Ru

Уважаемые клиенты и партнёры! Сообщаем вам, что с января 2025 года произойдут изменения в стоимости услуг, предоставляемых порталом RusCable.Ru. Этот шаг связан с необходимостью поддержания высокого уровня сервиса и развития наших возможностей в условиях роста издержек.

RusCable.Ru на протяжении 25 лет остается надёжным информационным партнером для компаний электротехнической отрасли. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, расширяем доступные форматы и ищем лучшие пути продвижения ваших брендов.

С января 2025 года изменится стоимость следующих услуг:

•⁠ ⁠Размещение рекламных материалов;

•⁠ ⁠Партнёрские проекты;

•⁠ ⁠Аудиореклама и спецпроекты на Kabel.FM;

•⁠ ⁠Пакеты продвижения для кабельных и электротехнических компаний;

•⁠ ⁠Дистрибуция контента на ключевые медиа-платформы (включая Яндекс Музыку, VK и другие).

Обновленные условия сотрудничества позволят нам продолжать предоставлять вам качественный контент и доступ к ведущим информационным каналам, обеспечивая высокий уровень эффективности рекламных кампаний и проектов.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нашим менеджером для обсуждения вариантов продления сотрудничества на прежних условиях до конца года.

Спасибо за доверие!

