«Россети Северный Кавказ» ввели в эксплуатацию 15 км ЛЭП для присоединения новых потребителей в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» за 10 месяцев 2024 года подключили к централизованным электрическим сетям 1 448 новых объектов. Заявителям выдано более 33 мегаватт мощности.

Для технологического присоединения потребителей в рамках инвестиционной программы энергетики ввели в эксплуатацию 15 километров линий электропередачи (ЛЭП) 0,4/6-10 кВ, установили шесть дополнительных трансформаторных подстанций общей мощностью 1,4 МВА. На эти цели направлено 66,4 млн рублей.



К электросетевой инфраструктуре присоединены многоквартирные и частные дома, фермерские и подсобные хозяйства, садовые участки и гаражи, объекты агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. Кроме того, электроэнергией обеспечены социально значимые учреждения, в том числе построенные в рамках национальных проектов «Образование», «Культура» и «Здравоохранение».



В настоящее время специалисты филиала «Севкавказэнерго» продолжают строительство воздушных и кабельных ЛЭП, необходимых для подключения новых потребителей. Технические мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения потребителей региона, создать необходимые условия для технологического присоединения к электросетям.