«Россети» приступили к строительству ЛЭП для электроснабжения двух горных районов Чеченской Республики

АО «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») начало строительство кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ «Саясан – Ведено». Объем финансирования составит порядка 600 млн рублей. Проект позволит повысить качество электроснабжения жителей Веденского и Ножай-Юртовского районов Чеченской Республики, а также 20 социально значимых учреждений.

Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» установят 129 опор, проложат свыше 70 км провода и кабеля. Протяженность энерготранзита составит 25,8 км. Завершить мероприятия, предусмотренные Программой повышения надежности функционирования электросетевого комплекса региона (ППН), планируется до конца 2025 года.

Этот проект – часть большой работы, которую «Россети» проводят в регионе. В частности, благодаря договоренности Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова с руководством компании «Россети».

В сентябре также стартовала реконструкция подстанции 110 кВ «Горец», которая питает Урус-Мартан и 20 прилегающих населенных пунктов. Ранее в этом году энергетики подключили к сетям стройплощадку особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный», модернизировали подстанции 110 кВ «ГРП-110» и «Октябрьская», 35 кВ «Беной» и «Аэропорт».