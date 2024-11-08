Электрощит Самара провел ярмарку кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса

8 ноября компания Электрощит Самара провела кооперации с малым и средним бизнесом Самарской области, выступив соорганизатором мероприятия. На площадке регионального центра «Мой бизнес» более 20 предпринимателей презентовали свою продукцию и услуги напрямую представителям крупнейшего производителя электротехнического оборудования.

Подобные встречи по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева минэкономразвития и минпромторг региона проводят постоянно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Перед началом мероприятия собравшихся приветствовал врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области – руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

Для проведения ярмарки компанией Электрощит Самара был сформирован список потребностей, которые мог бы обеспечивать местный бизнес. Заинтересованность во встрече с представителями электротехнического предприятия в таком формате проявили 18 самарских компаний.

«Сегодняшняя ярмарка организована при содействии регионального минпромторга специально для Электрощит Самара. Это новый для нас инструмент для поиска подрядчиков и отбор предпринимателей производился исходя из наших потребностей. В среднем порядка 36% от общего объема закупок Электрощит Самара производит у субъектов малого и среднего предпринимательства – в 2023 году в денежном отношении они составили 3,5 млрд рублей. Мы готовы наращивать закупки в этом сегменте – есть целый ряд направлений, которые наиболее эффективно обеспечивает именно малый бизнес. Плюсы очевидны – индивидуальный подход к потребностям индустриального партнера и упрощение процедуры переговоров и документооборота, ведь мы находимся в одном регионе», - отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

Об основных направлениях деятельности Электрощит Самара, потребностях и правилах закупок предпринимателям рассказал заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистики Электрощит Самара Павел Алябьев.

Важнейшей частью мероприятия стал обмен мнениями в формате В2В, переговоры в свободном формате между Электрощит Самара и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками услуг и продукции. Обсуждалась конкретная номенклатура, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок. Участники ярмарки обсудили все возможные аспекты сотрудничества, договорившись о продолжении диалога.

Электрощит Самара обладает многолетним опытом в реализации проектов по обеспечению стабильной работы электроснабжения различных объектов, ежегодно выводит на рынок новинки электротехнического оборудования, отвечающие мировым стандартам. Для потенциальных поставщиков это значит, что предприятие заинтересовано в закупках кабельного продукции, измерительного оборудования, инструмента, спецодежде – все это Электрощит Самара готов приобретать у субъектов МСП.

Необходимо отметить, компания Электрощит Самара в мае провела на своей территории День поставщика. Мероприятие собрало более 200 представителей компаний, осуществляющих производство и поставку продукции, оказание услуг и выполнение работ для энергетических и электротехнических компаний.