На заводе ОСК «Красное Сормово» состоялась закладка очередного сухогруза проекта RSD59

На производственной площадке завода ОСК "Красное Сормово" состоялась церемония закладки первой секции очередного серийного сухогруза проекта RSD59. Об этом Sudostroenie.info сообщили 8 ноября в пресс-службе "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).

«Заложили самую первую секцию сухогруза в районе мидель-шпангоута – условно середины судна. Днищевая секция собрана и предъявлена РМРС. Установлена закладная доска судна», – прокомментировал событие заместитель генерального директора по производству ПАО "Красное Сормово" Дмитрий Лаврентьев.

«На предприятии уже построено 5 серий проекта RSD59. В следующем году ОСК планирует инвестировать в обновление и увеличение производственных мощностей предприятия. Инвестиционная программа предусматривает расширение производственных возможностей основных переделов, в том числе техническое перевооружение корпусообрабатывающего цеха, сборочно-сварочного производства, строительство камер очистки и окраски, удлинение достроечной набережной. Также планируется модернизация складского хозяйства и инженерной инфраструктуры предприятия. Это позволит «Красному Сормову» перейти на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков – до 20 сухогрузов в год».

В свою очередь генеральный директор завода "Красное Сормово" Станислав Кругляшов напомнил, что на предприятии уже построено 5 серий проекта RSD59. В 2025 году ОСК планирует инвестировать в обновление и увеличение производственных мощностей предприятия.

«Инвестиционная программа предусматривает расширение производственных возможностей основных переделов, в том числе техническое перевооружение корпусообрабатывающего цеха, сборочно-сварочного производства, строительство камер очистки и окраски, удлинение достроечной набережной. Также планируется модернизация складского хозяйства и инженерной инфраструктуры предприятия. Это позволит «Красному Сормову» перейти на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков – до 20 сухогрузов в год», – отметил Станислав Кругляшов.

Проект RSD59 зарекомендовал себя как один из наиболее востребованных в сегменте грузоперевозок благодаря своей универсальности и надежности. Сухогрузы данного проекта оснащены современными технологиями, обеспечивающими высокую эффективность и безопасность эксплуатации.