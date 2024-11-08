ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15

Казахстан заслуженно считается одной из наиболее открытых для сотрудничества республик. Сотрудничество с этой страной никогда не прерывалось, и поставки туда составляют стабильную треть всего экспорта. Это важное направление, которое необходимо активно развивать и поддерживать. Именно поэтому специалисты СКО и их партнеры из группы компаний «Оптикэнерго» организовали встречу-презентаци...