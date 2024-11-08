ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15
2 часа назад
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На основании требований НП-071-2018 и Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017, проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабельной продукции и получены сертификаты, подтверждающие, что кабели соответствуют требованиям безопасности для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15:
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00262 со сроком действия с 23.10.2024 по 22.10.2027 на кабели контрольные марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS в исполнении УХЛ и Т, 2 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-337-2004.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00261 со сроком действия с 23.10.2024 по 22.10.2027 на кабели контрольные марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS в исполнении УХЛ и Т, 3 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-310-2001.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00263 со сроком действия с 23.10.2024 по 22.10.2027 на кабели контрольные марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF в исполнении УХЛ и Т, 2 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-339-2004.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00267 со сроком действия с 24.10.2024 по 23.10.2027 на кабели управления марок: КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-FRLS в исполнении УХЛ и Т, 2 и 3 классов безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-422-2011.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00266 со сроком действия с 24.10.2024 по 23.10.2027 на кабели управления и контроля марок: КУГВВнг(А)-FRLS, КУГВЭВнг(А)-FRLS, КУГВВЭнг(А)-FRLS в исполнении УХЛ и Т, 2 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-337-2004.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00265 со сроком действия с 24.10.2024 по 23.10.2027 на кабели управления и контроля марок: КУГВВнг(А)-LS, КУГВЭВнг(А)-LS, КУГВВЭнг(А)-LS в исполнении УХЛ и Т, 3 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-310-2001.
- - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00264 со сроком действия с 24.10.2024 по 23.10.2027 на кабели контрольные марок: КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF в исполнении УХЛ и Т, 3 класса безопасности, изготавливаемых АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-304-2001.
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