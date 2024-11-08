Республика Алтай получит 3,9 млрд рублей на модернизацию электросетей

Республика Алтай получит 3,9 млрд рублей на модернизацию изношенных электросетей, деньги также направят на строительство новых линий электропередачи и подстанций. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

"Республика Алтай получит федеральные средства на программу повышения надежности электросетевого комплекса. Ожидаемый объем средств для нашей республики на ближайшие три года - более 3,9 млрд рублей. Направим их на замену изношенного оборудования, строительство новых линий электропередачи и подстанций. Это позволит значительно повысить надежность электроснабжения наших жителей", - написал глава региона.

Он добавил, что первая часть средств поступит в 2025 году. Оперативная работа будет начата в тех районах, "где проблема с недостаточной мощностью и частыми отключениями наиболее актуальна".

Вопросы электроснабжения в регионе Турчак обсуждал в августе с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Глава кабмина подчеркнул, что важно также продолжать модернизацию коммунальной и технологической инфраструктуры в регионе.