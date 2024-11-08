Ряд интернет-провайдеров Самарской области размещает оборудование с нарушениями закона

час назад
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Источник:
Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям

На протяжении длительного времени ООО «Регион Связь Консалт» незаконно, т.е. самовольно, без получения соответствующих разрешений и согласований, использует воздушные линии электропередачи филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» для размещения принадлежащих провайдеру линий электросвязи. Аналогичным образом действуют и другие операторы связи – ООО «Связь Инвест» и АО «ВолгаАэроТелеком», стабильно получая при этом оплату своих услуг связи от конечных абонентов. В связи с уклонением указанных компаний от устранения нелегальных подвесов и оформления с собственниками инфраструктуры отношений в правовом поле, энергетики вынуждены идти на крайние меры – осуществлять демонтаж незаконно размещённых линий связи.

«Самарские распределительные сети» информируют жителей, что причиной прерывания доступа к кабельному телевидению и сети «Интернет» являются незаконные и недобросовестные действия поставщиков данных услуг – ООО «Регион Связь Консалт», ООО «Связь Инвест», АО «ВолгаАэроТелеком».

Недобросовестные телекоммуникационные компании в погоне за клиентами и прибылью готовы нарушать законные права других лиц и самовольно использовать инфраструктуру, которая не является специально созданной для размещения сетей связи. Незаконное размещение ВОЛС на опорах воздушных линий электропередачи затрудняет эксплуатацию и выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, а также представляет опасность для жизни и здоровья граждан и может стать причиной аварий на линиях электропередачи, в т.ч. отключения электричества.

Самоуправство провайдеров смертельно опасно и для работников, осуществляющих размещение ВОЛС. Линии электропередачи находятся под напряжением и несоблюдение правил электробезопасности может привести к летальному исходу.

Размещение имущества сторонних лиц на энергообъектах четко регламентируется законодательством РФ и должно быть оформлено с сетевой организацией в установленном порядке. Энергетики «Самарских распределительных сетей» неоднократно пытались решить вопрос по легализации размещения ВОЛС на опорах ВЛ, однако указанные операторы связи продолжают нарушать законодательство РФ, отказываются от оформления фактически сложившихся отношений.

«Самарские распределительные сети» предупреждают, что в рамках законодательства, по истечении срока, установленного направленными требованиями об устранении выявленных нарушений, незаконно размещенные ВОЛС будут демонтированы. Массовые работы по устранению незаконно размещенных линий связи запланированы в Волжском и Красноярском районах Самарской области уже на следующей неделе. В зоне риска оказались жители сел Калинка, Курумоч, Малая Царевщина, Красный Яр и сельских поселениях Красноярского района (Кондурчинский, Кириллинский, Удача, Старая Бинарадка и др.) – уведомления о планируемых работах были направлены в администрации населенных пунктов и оператору связи в установленном порядке.

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