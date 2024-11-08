СПКБ примет участие в выставке Sfitex

Компания СПКБ сообщает о своем участии в выставке Sfitex, которая состоится с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. На этом мероприятии будет представлена продукция компании, и посетители смогут обсудить актуальные темы в сфере кабельных решений.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на выставке, предусмотрена возможность организации выездного мероприятия. Специалисты комп

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