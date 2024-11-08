СПКБ примет участие в выставке Sfitex
55 минут назад
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Компания СПКБ сообщает о своем участии в выставке Sfitex, которая состоится с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. На этом мероприятии будет представлена продукция компании, и посетители смогут обсудить актуальные темы в сфере кабельных решений.
Для тех, кто не сможет лично присутствовать на выставке, предусмотрена возможность организации выездного мероприятия. Специалисты комп...
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Электрощит Самара провел ярмарку кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса
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Победитель первого Чемпионата электриков в Казахстане получил путевку в финал Открытого чемпионата электриков IEK в 2025 году
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15
2 часа назад
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Масштабные итоги участия «Контактор» в выставке «Рудник»
8 часов назад
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Режкабель познакомился с новинками в области инновационных технологий
8 часов назад
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Daccord принял участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
07 нояб. 2024, 16:14:38
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СПЕЦКАБЕЛЬ – участник проекта Открой#Моспром
07 нояб. 2024, 15:00:01
Проект «Открой#Моспром» вновь открывает двери предприятий города Москвы для жителей и гостей столицы. С 5 по 22 ноября проходит девятый сезон этой инициативы, который включает в себя 170 экскурсий на производства разных отраслей — от пищевой промышленности до высоких технологий. В этом году к проекту присоединился кабельный завод «Спецкабель», яркий пример развития...
Представители белорусских предприятий посетили производство «Сарансккабель-Оптика» и ГК «Оптикэнерго»
07 нояб. 2024, 14:30:12
5 ноября в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Мордовия прошел визит представителей белорусских предприятий в Саранск. Возглавлял делегацию Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко. В программу визита входили деловые переговоры с местными предпринимателями, встречи с руководителями промышленных организаций и посещение про...
«ЗЭТО» на бизнес-миссии в Алжире
07 нояб. 2024, 14:00:00
Завод ЗАО «ЗЭТО» принял участие в бизнес-миссии российских компаний, прошедшей 28–29 октября в Алжире. Организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») при поддержке Торгового представительства России в Алжире. В рамках бизнес-миссии делегация российских производителей встретилась с представителями около 200 алжирских государственных и част...
УНКОМТЕХ на энергетической выставке в Ташкенте
07 нояб. 2024, 13:15:10
С 29 по 31 октября в столице Узбекистана Ташкенте состоялась выставка UzEnergyExpo 2024 - международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение». На стенде УНКОМТЕХ была продемонстрирована собственная продукция заводов Иркутсккабель и Кирскабель, в том числе инновационные кабельные решения: кабели ККЗ – монтажные, кабели...
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«ЗЭТО» принял участие в Powerexpo Almaty 2024 в Казахстане
07 нояб. 2024, 10:44:36
Powerexpo Almaty 2024 — международная выставка энергетики, электротехники и энергетического машиностроения. На стенде ЗАО ЗЭТО была представлена полная линейка оборудования на напряжение от 35 до 500 кВ. Специалисты завода предоставили исчерпывающую информацию о продукции и ответили на все вопросы посетителей. Участие в Powerexpo Almaty является важным и ежегодным событием для ЗЭТО. Ко...
«Камский кабель» расширил линейку судовых кабелей
07 нояб. 2024, 09:15:15
«Камский кабель» продолжает разработку продукции для отечественного судостроения. Предприятием произведены, испытаны и сертифицированы судовые кабели управления, изготавливаемые по усовершенствованным ТУ 16.К180-047-2016. Новые технические условия включают линейку судовых кабелей, которые представлены в безгалогенном исполнении – HF. Именно такие изделия востребованы в судостр...
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В борьбе с кабельным фальсификатом критически важна роль государства
06 нояб. 2024, 17:27:30
Ассоциация "Электрокабель" выступила партнером VI Международного молодежного форума «Антиконтрафакт-М» «Молодежь за цивилизованный бизнес». Президент Ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков в рамках пленарного заседания выступил с речью об инициативах Ассоциации "Электрокабель" по борьбе с фальсификатом в кабельном...
Завод СПЕЦКАБЕЛЬ видит перспективы в изготовлении судовых кабелей
06 нояб. 2024, 17:00:02
Андрей Лобанов, президент и генеральный конструктор ГК «Спецкабель», поделился видением будущего судостроительной отрасли страны и роли, которую играет в этом процессе московская компания. Несмотря на то, что пока судовые кабели – не основное направление деятельности «Спецкабеля», Лобанов уверенно прогнозирует увеличение их доли в ближайшем будущем. Этот оптимизм о...
На ЧЭАЗ прошли приемо-сдаточные испытания шкафов прерывателей электропитания для турецкой атомной электростанции
06 нояб. 2024, 16:15:12
На производственной площадке АО «ЧЭАЗ» в сборочном цеху С-8 инженерно-производственном комплексе «ЩИТ» комиссия в составе АО «ВО Безопасность», АО «РАСУ», AKKUYU NÜKLEER A.Ş., АО «ЧЭАЗ» завершилось освидетельствование контрольной точки «Приемо-сдаточные испытания» по планам качества шкафов прерывателей электропитания...
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Сарансккабель-Оптика: выездная встреча в Казахстане и участие в выставке Powerexpo Almaty
06 нояб. 2024, 15:45:15
Казахстан заслуженно считается одной из наиболее открытых для сотрудничества республик. Сотрудничество с этой страной никогда не прерывалось, и поставки туда составляют стабильную треть всего экспорта. Это важное направление, которое необходимо активно развивать и поддерживать. Именно поэтому специалисты СКО и их партнеры из группы компаний «Оптикэнерго» организовали встречу-презентаци...
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Брянск-кабель
06 нояб. 2024, 15:15:15
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«Контактор»: 83 года уверенного развития!
06 нояб. 2024, 12:30:00
Завод «Контактор» отметил 83 года. За эти годы завод прошел долгий путь становления и развития, став одним из ведущих предприятий отрасли. «Контактор» продолжает развиваться, внедрять новые технологии, ставить амбициозные цели и достигать их, сохраняя качество продукции на высочайшем уровне. Можно с уверенностью сказать, что успех...
«ЗЭТО» принял участие в выставке «Энергетика Урала»
06 нояб. 2024, 11:00:00
ЗАО «ЗЭТО» совместно с региональным представительством завода «ТПФ «Монолит-Энерго» принял участие в одной из ключевых специализированных выставок энергетической отрасли в России и единственной в регионе Башкортостан — «Энергетика Урала». Это мероприятие уже 30 лет способствует продвижению компаний и их продукции на отечественном рынке. Выставочна...
Инкаб представил линейку инновационных комбинированных кабелей для горно-рудной промышленности на выставке «Рудник» в Екатеринбурге
06 нояб. 2024, 10:00:00
Завод «Инкаб» вместе с партнером, компанией «Сервисный кабельный центр», создал новую серию продукции для горнорудной индустрии. Презентация этих инновационных комбинированных кабелей состоялась на выставке «Рудник» в Екатеринбурге, которая проходила с 23 по 25 октября 2024 года. Одним из ключевых направлений деятельности завода является расширение ассортимен...
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