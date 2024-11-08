Предприятие «Швабе» модернизирует авиакомплекс дистанционного зондирования Земли

На предприятии холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех модернизируют авиационный комплекс дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Обновление прототипа изделия позволит в режиме реального времени получать трехмерные изображения подстилающей поверхности Земли. Эти сведения помогут быстрее обнаруживать места чрезвычайных происшествий, искать людей, корабли, самолеты и получать другую информацию.

Работы в рамках исследования проводятся с применением прототипа комплекса ДЗЗ. Изначально устройство могло передавать информацию, полученную только в инфракрасном диапазоне спектра. Специалисты оснастили прототип изделия телевизионными каналами и разработали программное обеспечение для обработки результатов съемки. Такая модернизация позволит получать объемные 3D-изображения поверхности Земли.

Комплекс может быть размещен под летательным аппаратом или монтироваться на его борту. Система позволит проводить широкополосную съемку местности во время полета.

«Наши сотрудники стремятся модернизировать уже существующие комплексы ДЗЗ. Применение новых наработок, в том числе инновационных программных решений, позволит сделать обнаружение торфяных пожаров, оперативный поиск людей, терпящих бедствие кораблей и других объектов намного эффективнее и проще. Также с помощью комплекса можно вести учет лесных хозяйств, находить несанкционированные вырубки леса, проводить диагностику состояния нефте- и газопроводов, тепловых сетей и многое другое», — сказал заместитель генерального директора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Виллен Балоев.

Ранее специалисты холдинга оснастили комплекс ДЗЗ фотоприемниками и модулем автоматической расшифровки графической информации, что позволило получать тепловизионные изображения в процессе съемочных работ. Сейчас инженеры продолжают работу по усовершенствованию устройства.