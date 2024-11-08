«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией учреждения школьного и дошкольного образования в Крымском районе Краснодарского края

Энергетики Юго-Западного филиала «Россети Кубань» выдали дополнительную мощность школе и подключили к сетям компании детский сад в Крымском районе Краснодарского края. Мощность присоединенных объектов составила 105 кВт.

Для детского сада в станице Варениковская специалисты построили участок воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью более 300 метров. Энергетики использовали безопасный самонесущий изолированный провод (СИП), который обеспечивает защиту от короткого замыкания. СИП обладает высокой износостойкостью и надежностью, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках.

Для средней образовательной школы № 28 в селе Фадеево энергетики выдали дополнительную мощность 45 кВт. Также специалисты установили прибор учета электроэнергии.

– Обеспечение электроснабжения социально значимых объектов, таких как образовательные учреждения, детские сады и не только, является приоритетной задачей для нашей компании, поскольку мероприятия по технологическому присоединению напрямую влияют на качество жизни жителей региона, – отмечает директор Юго-Западных электросетей Владимир Лебедев. – Все работы по технологическому присоединению выполняются с применением современного электротехнического оборудования, обеспечивающего высокий уровень электробезопасности.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 1 млн человек. Юго-Западные электрические сети – это 79 трансформаторных подстанция напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 7 тыс. км.