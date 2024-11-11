Максим Ликсутов: Москва и АСИ утвердили Оператора Стандарта общественного капитала бизнеса

11 нояб. 2024, 13:45:00
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
ДИиПП
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Стандарт общественного капитала учитывает вклад компаний в реализацию национальных целей страны, поддержку социальных программ, заботу о сотрудниках и охрану окружающей среды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. 

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина столица решает задачи по достижению национальных целей развития Российской Федерации. Совместно с Агентством стратегических инициатив Правительство Москвы утвердило Оператора Стандарта общественного капитала бизнеса, который позволит комплексно оценивать работу российских компаний по целому набору различных критериев: от создания новых рабочих мест и объема уплаченных налогов до строительства рекреационных зон и инвестиций в социальные проекты. Это поможет стимулировать отечественные компании внедрять лучшие практики в области устойчивого развития», – рассказал Максим Ликсутов.

При поддержке АСИ столица будет работать над присоединением компаний, регионов и организаций-верификаторов к Стандарту общественного капитала бизнеса и стандартам раскрытия информации об устойчивом развитии в различных сферах деятельности.

 «Сегодня устойчивый и динамичный бизнес – это не только решение экономических задач предприятий и акционеров, а постоянное развитие в согласии с интересами общества, окружающей среды и всей нашей страны. На это направлен Стандарт общественного капитала, учитывающий вклад компаний в реализацию национальных целей развития страны, развитие регионов и городов присутствия, заботу о сотрудниках, поддержку социальных программ, охрану окружающей среды и экологию. Стандарт также заложит основы национальной системы стимулирования и мотивации бизнеса по итогам оценки показателя общественного капитала компаний», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

За счет Стандарта будет обеспечиваться координация программ бизнеса в сфере устойчивого развития с планами достижения национальных целей развития Российской Федерации.

 «Утвержденный Стандарт общественного капитала – результат большой совместной работы Правительства Москвы, АСИ и деловых объединений. Мы продолжаем сотрудничество в этой сфере. В частности, совместно с АСИ в текущем году был запущен проект по оценке компаний на соответствие их деятельности Целям устойчивого развития. При разработке методологии мы опирались на международный опыт, при этом ключевой задачей было создать инструмент именно для отечественного бизнеса. Мы учитывали и такое направление, как вклад компании в достижение национальных целей», – рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила Президенту России Владимиру Путину Стандарт общественного капитала бизнеса в ходе заседания Наблюдательного совета в мае 2024 года. Ранее глава государства дал АСИ соответствующее поручение о разработке документа.

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