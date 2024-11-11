«Россети Кубань» автоматизирует электросети в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Кубани

Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» продолжают установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края.

«Умные» счетчики позволяют дистанционно передавать показания и режим потребления электричества, подают сигнал о нарушениях в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие приборы существенно сокращают количество разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, а также позволяют минимизировать потери электроэнергии. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, что повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. Кроме того, счетчики монтируют бесплатно в рамках действующего законодательства.

– Установка интеллектуальных приборов не только значительно повышает качество и точность учета, но и дает возможность автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, а также исключает вмешательство в работу энергосистемы недобросовестных лиц, – отметил директор Славянских электрических сетей Александр Калиниченко.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, используя многотарифный учет. Он позволяет при управлении нагрузкой переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа.