«Россети Сибирь» передаёт опыт цифровизации энергетикам «Россети Ленэнерго»

11 нояб. 2024, 12:00:00
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Источник:
Россети Сибирь
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Коллеги из Санкт-Петербурга провели в Красноярске два дня, изучая организацию оперативно-технологического и ситуационного управления сибирских «Россетей», а также системы управления знаниями сотрудников.

«Цифровизация бизнес-процессов „Россети Сибирь“ построена на трёх вертикально интегрированных системах: КОТМИ-14 —  SCADA обеспечивает оперативное управление, АИС ИБЗ отвечает за управление знаниями и документационное обеспечение процесса, это наша собственная разработка, и ИУС АВР —  экосистема ситуационного управления, тоже наша разработка. Нужно отметить, что к текущему уровню цифровизации мы шли более пяти лет. Например, у оперативного персонала сначала было множество разрозненных сетевых дисков, затем портал и только совсем недавно мы пришли к полноценной системе управления знаниями. Точно так же и в оперативном управлении — от разрозненных оперативно-информационных комплексов к единой системе SCADA. Венцом цифровизации стала экосистема ситуационного управления, только на разработку её архитектуры ушло более 2 лет», — прокомментировал Артём Капицкий, начальник ситуационно-аналитического центра, автор и руководитель проекта цифровизации ОТиСУ «Россети Сибирь».

Система управления знаниями позволяет создавать, хранить и распространять тысячи документов, которые регулируют работу сетей. Что ещё важнее, получается поддерживать их актуальность, ведь каждый документ имеет свой срок действия и требует обновлений.

Экосистема ситуационного управления позволяет персоналу принимать решения, анализируя весь поток информации: начиная от технических параметров и данных о погоде, заканчивая ведущимися в моменте плановыми работами и сводками от органов власти, СМИ и потребителей.

Коллеги из северной столицы высоко оценили степень цифровизации ОТиСУ «Россети Сибирь», особенно гостей заинтересовало, как построена система ситуационного управления и как оцифрованы процессы подготовки и развития персонала — «Школа оперативного работника», автоматизированная оценка знаний, видеокурсы и сервис «Банк идей».

«Все эти системы и сервисы позволяют компании „Россети Сибирь“ занимать  ведущее место по уровню цифровизации ОТиСУ не только в сравнении с дочерними обществами группы „Россети“, но и в целом в энергетике. Мы гордимся нашим ситуационно-аналитическим центром, и с удовольствием делимся опытом», — прокомментировал Владислав Лямин, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник департамента ДОТиСУ «Россети Сибирь».

По итогам встречи коллеги договорились о встречном визите представителей «Россети Сибирь» в Санкт-Петербург.

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