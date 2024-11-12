НПП «Гиперлайн»: Итоги XIX Национального промышленного Конгресса PromSpace 2024
12 нояб. 2024, 15:15:15
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В октябре 2024 года Центр Событий РБК принял XIX Национальный промышленный Конгресс "PromSpace", который собрал ведущих экспертов и представителей промышленного сектора России для обсуждения ключевых проблем и перспектив отрасли. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, демонстрации инноваций и укрепления сотрудничества между бизнесом, государством, наукой и образованием....
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Решения для аграрной отрасли: КЭАЗ на Global Fresh Market 2024
12 нояб. 2024, 16:45:00
Накопленный опыт позволяет КЭАЗ разрабатывать электротехнические решения для самых разных отраслей. В том числе обеспечивать стабильность и защиту систем электроснабжения объектов аграрного сектора. Продукция компании помогает производителям выращивать урожай круглый год: поддерживать оптимальный для растений микроклимат, следить за освещенностью, содержанием углекислого газа в воздухе. Н...
4000 гостей посетили 42-й Форум ЭТМ — что для них подготовила команда IEK GROUP
12 нояб. 2024, 15:00:15
IEK GROUP приняла участие в 42-м Форуме ЭТМ, который прошел в Нижнем Новгороде и вызвал большой интерес у жителей города — мероприятие посетили свыше 4000 человек. Свои новинки и решения представили более 110 производителей и поставщиков электротехники. Компания подготовила для гостей разнообразную экспозицию, интересные семинары и мастер-классы....
Чепецкий механический завод получил комплексное экологическое разрешение на производство циркония
12 нояб. 2024, 14:15:04
Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома в Глазове, Республика Удмуртия) получил комплексное экологическое разрешение на производство редких металлов – циркония, гафния, ниобия, тантала. Комплексное экологическое разрешение подтверждает соответствие всех технологических процессов завода наилучшим доступным технологиям и современным требованиям российс...
Новинка для промышленного сегмента: концевые выключатели и педали управления серии OptiLiS
12 нояб. 2024, 14:00:04
Представляем новую серию концевых выключателей и педалей управления OptiLiS, которая полностью заменяет продукцию ушедших европейских брендов. Новинка будет полезна как для установки в системах электроснабжения в промышленном сегменте, так и в транспортной и городской инфраструктурах. Концевые выключатели — электромеханические устройства, широко применяемые в системах автоматизации...
Продукция «Завода Москабель» на TECH MINING РОССИЯ
12 нояб. 2024, 12:45:03
Сергей Кислюк выступил на новом мероприятии, организованном площадкой TECH MINING. Директор по развитию «Завода Москабель» представил кабельную продукцию для горнодобывающей промышленности, в том числе шахтные кабели и системы мониторинга для горнорудной отрасли. Среди деловых событий осеннего сезона ГК «Москабельмет», в которую входит «Завод Москабель», двух...
Компания:
В Якутске прошла рабочая встреча, совместно организованная заводом Инкаб в сотрудничестве с производителями оптического волокна
12 нояб. 2024, 11:30:15
В Якутске состоялась рабочая встреча, организованная заводом Инкаб совместно с отраслевыми партнерами — производителями оптического волокна (Оптиковолоконные системы) и волоконно-оптического кабеля (ОФС РУС ВОКК), а также с учебным центром ВОЛС.Эксперт. Основной темой совещания были вопросы импортозамещения и применения современных технических решений при строительстве волоконно-оптически...
Компания:
Ледокол с оборудованием РУСЭЛ спустили на воду
12 нояб. 2024, 10:00:05
Холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) поставил на атомный ледокол «Чукотка» комплектные распределительные устройства на ГРЩ и частотные преобразователи. Оборудование изготовлено на производственном комплексе холдинга Чебоксарском электроаппаратном заводе. В Санкт-Петербурге ледокол был торжественно спущен на воду. В торжественной церемонии приняли участие президент Ро...
TDM ELECTRIC проведет мастер-классы для электромонтажников в рамках чемпионата AVS ELECTRO SKILLS 2024
11 нояб. 2024, 09:45:15
Компания TDM ELECTRIC впервые выступает партнером грандиозного события, организованного компанией AVS ELECTRO — Чемпионата AVS ELECTRO SKILLS за звание Лучшего электромонтажника! В этом году конкурс проходит в трех номинациях: Для частных электромонтажников. Для сборщиков электрощитового оборудования. Для электромонтажников - представителей строительно-монтажных или электромонт...
Электрощит Самара провел ярмарку кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса
08 нояб. 2024, 17:15:00
8 ноября компания Электрощит Самара провела кооперации с малым и средним бизнесом Самарской области, выступив соорганизатором мероприятия. На площадке регионального центра «Мой бизнес» более 20 предпринимателей презентовали свою продукцию и услуги напрямую представителям крупнейшего производителя электротехнического оборудования. Подобные встречи по инициативе губернатора Вячеслава...
Компания:
СПКБ примет участие в выставке Sfitex
08 нояб. 2024, 17:00:00
Компания СПКБ сообщает о своем участии в выставке Sfitex, которая состоится с 26 по 28 ноября в Санкт-Петербурге. На этом мероприятии будет представлена продукция компании, и посетители смогут обсудить актуальные темы в сфере кабельных решений. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на выставке, предусмотрена возможность организации выездного мероприятия. Специалисты компании готовы приеха...
Компания:
Победитель первого Чемпионата электриков в Казахстане получил путевку в финал Открытого чемпионата электриков IEK в 2025 году
08 нояб. 2024, 15:30:09
В Алматы прошел первый Чемпионат электриков в Казахстане, в котором участвовали профессионалы со всей страны. В финале сразились мастера своего дела, и победил 21-летний электромонтажник, который выполнил задание быстрее всех и продемонстрировал высочайшее качество сборки с использованием продукции IEK. Также в соревновании приняли участие студенты и...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15
08 нояб. 2024, 15:15:09
На основании требований НП-071-2018 и Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017, проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии кабельной продукции и получены сертификаты, подтверждающие, что кабели соответствуют требованиям безопасности для применения в системах АЭС классов 2, 3 по классификации НП-001-15: - № ОИАЭ.RU.145(ОС).00262...
Компания:
Масштабные итоги участия «Контактор» в выставке «Рудник»
08 нояб. 2024, 09:45:20
На выставке «Рудник», которая прошла в Екатеринбурге с 23 по 25 октября специалисты «Контактор» презентовали автоматические выключатели А3792У и ВА52-41К. Сразу три крупнейших производителя рудничного взрывозащищенного оборудования запросили аппараты ВА52-41К с внешним электроприводом. Они остались удовлетворены мощностью и ко...
Компания:
Режкабель познакомился с новинками в области инновационных технологий
08 нояб. 2024, 09:00:09
Специалисты Режевского кабельного завода посетили конференцию «Роботизация и искусственный интеллект для повышения эффективности предприятий», которая состоялась в Технохабе Сбербанка в Екатеринбурге. Участники мероприятия обсудили последние достижения в области инновационных технологий и результаты пилотных проектов в сфере планирования производства, охраны труда, а также обучении сот...
Компания:
Daccord принял участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
07 нояб. 2024, 16:14:38
31 октября команда Daccord участвовала в масштабном мероприятии — Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде. Деловую программу разделили на семь потоков. Спикером от Daccord в потоке «Всё на Оборот» стал директор по продажам региона Волга Василий Мартынов. На семинаре «Daccord — ново...
Компания:
СПЕЦКАБЕЛЬ – участник проекта Открой#Моспром
07 нояб. 2024, 15:00:01
Проект «Открой#Моспром» вновь открывает двери предприятий города Москвы для жителей и гостей столицы. С 5 по 22 ноября проходит девятый сезон этой инициативы, который включает в себя 170 экскурсий на производства разных отраслей — от пищевой промышленности до высоких технологий. В этом году к проекту присоединился кабельный завод «Спецкабель», яркий пример развития...
Компания:
Представители белорусских предприятий посетили производство «Сарансккабель-Оптика» и ГК «Оптикэнерго»
07 нояб. 2024, 14:30:12
5 ноября в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Мордовия прошел визит представителей белорусских предприятий в Саранск. Возглавлял делегацию Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко. В программу визита входили деловые переговоры с местными предпринимателями, встречи с руководителями промышленных организаций и посещение про...
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«ЗЭТО» на бизнес-миссии в Алжире
07 нояб. 2024, 14:00:00
Завод ЗАО «ЗЭТО» принял участие в бизнес-миссии российских компаний, прошедшей 28–29 октября в Алжире. Организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») при поддержке Торгового представительства России в Алжире. В рамках бизнес-миссии делегация российских производителей встретилась с представителями около 200 алжирских государственных и част...
УНКОМТЕХ на энергетической выставке в Ташкенте
07 нояб. 2024, 13:15:10
С 29 по 31 октября в столице Узбекистана Ташкенте состоялась выставка UzEnergyExpo 2024 - международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение». На стенде УНКОМТЕХ была продемонстрирована собственная продукция заводов Иркутсккабель и Кирскабель, в том числе инновационные кабельные решения: кабели ККЗ – монтажные, кабели...
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«ЗЭТО» принял участие в Powerexpo Almaty 2024 в Казахстане
07 нояб. 2024, 10:44:36
Powerexpo Almaty 2024 — международная выставка энергетики, электротехники и энергетического машиностроения. На стенде ЗАО ЗЭТО была представлена полная линейка оборудования на напряжение от 35 до 500 кВ. Специалисты завода предоставили исчерпывающую информацию о продукции и ответили на все вопросы посетителей. Участие в Powerexpo Almaty является важным и ежегодным событием для ЗЭТО. Ко...