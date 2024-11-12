Предприятия Эн+ получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025

Все тепловые и гидроэлектростанции, входящие в российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), получили паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025 годов. Соответствующие документы подписаны заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.

Энергетические предприятия Эн+ вошли в приказ Министерства энергетики РФ «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики в отопительный сезон 2024-2025 годов». В рамках подготовки к зимнему сезону на всех энергообъектах Эн+ создан запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона. Кроме того, на всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

Получение паспортов Минэнерго России подтверждает, что электростанции, электрические и тепловые сети, а также гидроэлектростанции Эн+ готовы к работе в условиях низких температур. Модернизация, техническое перевооружение и тщательная сезонная подготовка оборудования являются одними из основных принципов работы энергокомпании Эн+.

Генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров подчеркнул: