Преподаватели и студенты смоленского филиала МЭИ посетили региональный диспетчерский центр Системного оператора

Диспетчерский центр Системного оператора Смоленское РДУ провел экскурсию для преподавателей и студентов кафедры информационных технологий в экономике и управлении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в Смоленске.

Заместитель главного диспетчера по режимам Андрей Крутенёв рассказал гостям о деятельности Системного оператора, структуре и принципах функционирования Единой энергосистемы России и трехуровневой модели оперативно-диспетчерского управления.

Особое внимание было уделено цифровой трансформации отрасли. С новыми технологиями, внедряемыми Системным оператором, а также перспективами их развития студентов и преподавателей познакомили представители блока информационных технологий Смоленского РДУ – начальник службы автоматизированных систем диспетчерского управления Александр Барышников и начальник службы информационных инфраструктурных систем Александр Селихов.

Участникам экскурсии рассказали об автоматизированных системах диспетчерского управления и особенностях построения систем сбора и передачи телеметрической информации от объектов электроэнергетики в диспетчерский центр. Будущих молодых специалистов познакомили с принципами работы информационных управляющих систем, в том числе оперативного информационного комплекса ОИК СК-11 – главного инструмента диспетчера. Гости узнали о решаемых им технологических задачах по приему, обработке, хранению телеметрической информации, использовании ОИК в процессах планирования и управления электроэнергетическими режимами. Особое внимание было уделено вопросу создания и эксплуатации в АО «СО ЕЭС» единой информационной модели (CIM-модели) электрической сети.

В ходе экскурсии студенты посетили пункт подготовки персонала, увидели, как осуществляется мониторинг работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования в диспетчерском центре в режиме реального времени.

В диспетчерском зале будущие молодые специалисты познакомились с работой диспетчерской смены Смоленского РДУ, принципами управления работой объектов генерации и электросетевых объектов, а старший диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Алексей Назаров рассказал, в чем заключается работа диспетчера и как осуществляется оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей, которые входят в операционную зону Смоленского РДУ. Рассказывая о работе диспетчера, Алексей Назаров акцентировал внимание гостей на особых навыках и чертах характера, которыми должен обладать диспетчер.

«От нашего профессионализма и быстроты принятия решений зависит стабильность энергосистемы, а значит – свет в домах, работа предприятий и транспорта. Быть диспетчером энергосистемы – большая ответственность. Твердость, сдержанность, решительность – важнейшие личностные качества диспетчера, позволяющие принимать оптимальные решения в аварийных и нештатных ситуациях», – подчеркнул Алексей Назаров.

Студенты проявили живой интерес к деятельности Системного оператора, задавая вопросы по ходу экскурсии. Гости поблагодарили Смоленское РДУ за организованный прием и подчеркнули важность подобных мероприятий, позволяющих получить более ясное представление о сфере будущей деятельности.

«Во время экскурсии в диспетчерский центр наши бакалавры и магистранты получили всю интересующую информацию о том, чем занимается Системный оператор, и о его основных задачах. Мы знаем, что в компании работают ИТ-специалисты, поэтому наших студентов, обучающихся по специальности «Прикладная информатика», интересует работа в Системном операторе», – поделилась впечатлениями от встречи старший преподаватель кафедры информационных технологий в экономике и управлении Анастасия Зедаина.

Визит в Смоленское РДУ состоялся в рамках Соглашения о сотрудничестве между АО «СО ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», подписанного 14 октября 2021 года.

С 2021 года Системный оператор реализует новую концепцию работы с вузами. Это гибкая адаптивная система, позволяющая в зависимости от потребности региона, филиала и вуза разрабатывать план мероприятий по развитию сотрудничества между Системным оператором и конкретным вузом. Эта работа ведется в рамках соглашений, которые заключаются между АО «СО ЕЭС» и высшим учебным заведением. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса в интересах АО «СО ЕЭС».