Решения для аграрной отрасли: КЭАЗ на Global Fresh Market 2024
Накопленный опыт позволяет КЭАЗ разрабатывать электротехнические решения для самых разных отраслей. В том числе обеспечивать стабильность и защиту систем электроснабжения объектов аграрного сектора.
Продукция компании помогает производителям выращивать урожай круглый год: поддерживать оптимальный для растений микроклимат, следить за освещенностью, содержанием углекислого газа в воздухе. Например, для внутриплощадочных электрических сетей тепличного комплекса «Кедр» использовали воздушные выключатели OptiMat A и автоматические выключатели OptiMat D и ВА57-35. За счет своих высоких технических и эксплуатационных характеристик они обеспечивают надежный ввод, а их микропроцессорные расцепители позволяют максимально точно настроить защиту. Трансформаторы тока ТТК позволили организовать точный коммерческий учет электроэнергии.
На выставке Global Fresh Market: Vegetables and Fruits мы совместно с партнером - компанией “Энерго Контур” представили примеры решений для тепличных комплексов. Некоторыми из них уже укомплектованы объекты крупных производителей овощей ГК “Рост” и “ЭКО-культура”.
Шкафы досвечивания с вентиляцией и без вентиляции
Комплектующие:
- Автоматические выключатели защиты двигателя OptiStart MP
- Контакторы OptiStart K
- Контакторы OptiStart E
- Выключатели и переключатели нагрузки OptiSwitch DI
- Кулачковые переключатели OptiSwitch 4G
- Устройства управления и сигнализации OptiSignal D22
- Модульные реле контроля и защиты OptiRel D
- Изоляторы, сальники
- Клеммы OptiClip
Шкаф управления системой досвечивания
Комплектующие:
- Программируемые логические контроллеры OptiLogic L
- Блоки питания OptiPower
- Модульные выключатели OptiDin BM63
- Изоляторы, сальники
- Клеммы OptiClip
Также были представлены новые ячейки КРУЭ OptiRing, которые устанавливают в трансформаторных подстанциях. В ходе выставки договорились с партнерами о применении данного решения в новых проектах.