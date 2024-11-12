Решения для аграрной отрасли: КЭАЗ на Global Fresh Market 2024

Накопленный опыт позволяет КЭАЗ разрабатывать электротехнические решения для самых разных отраслей. В том числе обеспечивать стабильность и защиту систем электроснабжения объектов аграрного сектора.

Продукция компании помогает производителям выращивать урожай круглый год: поддерживать оптимальный для растений микроклимат, следить за освещенностью, содержанием углекислого газа в воздухе. Например, для внутриплощадочных электрических сетей тепличного комплекса «Кедр» использовали воздушные выключатели OptiMat A и автоматические выключатели OptiMat D и ВА57-35. За счет своих высоких технических и эксплуатационных характеристик они обеспечивают надежный ввод, а их микропроцессорные расцепители позволяют максимально точно настроить защиту. Трансформаторы тока ТТК позволили организовать точный коммерческий учет электроэнергии.

На выставке Global Fresh Market: Vegetables and Fruits мы совместно с партнером - компанией “Энерго Контур” представили примеры решений для тепличных комплексов. Некоторыми из них уже укомплектованы объекты крупных производителей овощей ГК “Рост” и “ЭКО-культура”.

Шкафы досвечивания с вентиляцией и без вентиляции

Комплектующие:

Автоматические выключатели защиты двигателя OptiStart MP

Контакторы OptiStart K

Контакторы OptiStart E

Выключатели и переключатели нагрузки OptiSwitch DI

Кулачковые переключатели OptiSwitch 4G

Устройства управления и сигнализации OptiSignal D22

Модульные реле контроля и защиты OptiRel D

Изоляторы, сальники

Клеммы OptiClip

Шкаф управления системой досвечивания

Комплектующие:

Программируемые логические контроллеры OptiLogic L

Блоки питания OptiPower

Модульные выключатели OptiDin BM63

Изоляторы, сальники

Клеммы OptiClip

Также были представлены новые ячейки КРУЭ OptiRing, которые устанавливают в трансформаторных подстанциях. В ходе выставки договорились с партнерами о применении данного решения в новых проектах.