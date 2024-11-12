Александр Беглов: Завершена реставрация памятника истории и культуры - подстанции «Красных зорь» - ровесницы петербургского трамвая

Губернатор Александр Беглов провел сегодня совещание в отреставрированном здании тяговой подстанции № 2 «Красных зорь» на набережной Карповки. Глава города подчеркнул, что эта подстанция - важная часть системы ГУП «Горэлектротранс». В настоящее время она обеспечивает работу троллейбусных маршрутов: №№ 1, 9, 31, 34 и трамвайного маршрута №40, по которым перевозят порядка 58 тысяч горожан в сутки. При этом здание подстанции - исторический и архитектурный памятник.

«Раньше эта подстанция называлась «Петербургская». В ходе реставрации мы сохранили уникальные внешние черты сооружения и его внутренние помещения. Восстановили исторические элементы памятника архитектуры и истории. Подстанция – ровесница нашего петербургского трамвая. Почти 120 лет, включая блокадные годы, она обеспечивала движение электротранспорта. И сейчас это рабочая станция. Она продолжает обеспечивать маршруты, которыми ежедневно пользуются 53 тысяч пассажиров», - сказал Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что модернизация общественного транспорта – один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы и основа для преобразования транспортной инфраструктуры мегаполиса.

«Горэлектротранс» завершил строительство двух новых подстанций на улицах Руставели и Жукова. Вместе с подстанцией на Карповке они образуют обновлённый «энергетический треугольник», который обеспечивает маршруты, по которыми ежедневно перевозят больше 150 тысяч горожан. Благодаря этому сразу на 14 маршрутах «Горэлектротранса» возрастет стабильность энергоснабжения, что улучшит качество обслуживания пассажиров в Калининском и Красногвардейском районах. Также это увеличит потенциал энергетической инфраструктуры предприятия, чего требуют современные темпы роста интенсивности движения электротранспорта в городе.

На улице Руставели установлена подстанция нового модульного типа. Аналогичные инженерные решения энергетики предприятия реализовали в городе-побратиме Мариуполе при восстановлении там трамвайного движения.

«На новых подстанциях установлено современное отечественное оборудование, выпущенное, в том числе, в Петербурге. В ближайшие годы основной акцент будем делать на экологичный электротранспорт - современные трамваи, троллейбусы и электробусы», - заявил Александр Беглов.

Он добавил, что программа модернизации – это не только новые машины, но и обновление всей инфраструктуры.

«На совещании также обсудили задачи по дальнейшей реконструкции исторических объектов. Программа «Горэлектротранса» «Сохраняя историю, движемся в будущее» отражает основной принцип нашего видения развития Петербурга. Мы строим современный мегаполис 21 века, но при этом бережем наше историческое наследие, даём памятникам вторую жизнь. Подстанция на Карповке – яркий тому пример», - отметил Александр Беглов.

Он также сообщил о скором завершении масштабной реконструкции депо №7.

«После завершения работ трамвай в этом депо сможет сам заезжать на мойку и сам выезжать. Это будет возможно благодаря искусственному интеллекту. Мы широко внедряем его для трамвайного движения. Составы смогут сами останавливаться при виде препятствия. Это важная помощь вагоновожатому и залог безопасности для пассажиров», – отметил Александр Беглов.

Сегодня в Петербурге работают 87 тяговых подстанций ГУП «Горэлектротранс». Стабильную работу всех объектов обеспечивает «Энергохозяйство» предприятия - специальное подразделение, в котором трудятся порядка 500 человек. Они следят за надежной работой всей энергетической инфраструктуры. Сегодня это 86 маршрутов: 39 трамвайных и 47 троллейбусных, на которых курсируют почти 800 трамваев и свыше 850 троллейбусов.

Тяговые подстанции не являются самостоятельными источниками электроэнергии, а служат преобразующим и распределительным звеном в системе подачи электроэнергии от генерирующего предприятия к городскому электрическому транспорту.