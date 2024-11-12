Чепецкий механический завод получил комплексное экологическое разрешение на производство циркония

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома в Глазове, Республика Удмуртия) получил комплексное экологическое разрешение на производство редких металлов – циркония, гафния, ниобия, тантала.

Комплексное экологическое разрешение подтверждает соответствие всех технологических процессов завода наилучшим доступным технологиям и современным требованиям российского природоохранного законодательства.

«Для производства металлургической продукции мы применяем технологии, которые оптимально учитывают последние достижения науки и техники и обеспечивают выполнение всех экологических нормативов. Получение комплексного экологического разрешения убедительно об этом свидетельствует. На протяжении многих лет мы ведем системную работу по повышению эффективности наших производственных процессов, снижению потребления ресурсов и воздействия на природу», - отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Комплексное экологическое разрешение на производство циркония, гафния, ниобия и тантала стало вторым для ЧМЗ. Ранее предприятию было выдано разрешение для кальциевого производства. Таким образом, все производственные объекты Чепецкого механического завода имеют комплексное экологическое разрешение в соответствии с действующим законодательством.

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. Росатом участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупный и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.chmz.net

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru