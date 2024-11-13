Определен генеральный подрядчик строительства межсистемного HVDC соединения Marinus Link между австралийскими штатами Виктория и Тасмания

Компания Hitachi Energy была выбрана компанией Marinus Link Pty Ltd (MLPL) в качестве генерального подрядчика строительства имеющего «национальное значение» межсистемного HVDC соединения Marinus Link пропускной способностью 1 500 МВт, которое увеличит пропускную способность электрических связей между энергосистемами материковой части Австралии и Тасмании.

Проект строительства Marinus Link – один из ключевых проектов, включенных оператором Национального энергетического рынка AEMO в актуальную редакцию комплексного плана развития энергосистемы – «25-летней дорожной карты перехода национального энергетического рынка к нулевым выбросам углерода к 2050 г.»

HVDC соединение Marinus Link совокупной протяжённостью около 345 км позволит передавать электроэнергию, выработанную из ВИЭ, в обоих направлениях. Силовой и оптоволоконный кабель связи (на производство которых у MLPL есть соглашение с производителем кабельной продукции Prysmian Group) пройдёт 255 км под водой от северо-запада Тасмании до залива Варата, а затем ещё 90 км под землёй по территории штата Виктория до Хейзелвуда (долина Латроб).

По HVDC соединению Marinus Link в энергосистему Тасмании будут передаваться излишки электроэнергии, выработанной солнечной и ветровой генерацией в штате Виктория. Это позволит сохранять и накапливать запасы гидроресурсов в энергосистеме Тасмании, а «чистая» гидроэнергия из Тасмании может затем поставляться в материковую энергосистему в то время, когда она больше всего нужна. Таким образом соединение повысит надёжность электроснабжения потребителей в австралийской энергосистеме, в которой всё больше электроэнергии вырабатывается из ВИЭ.

Как отмечается Hitachi Energy, HVDC соединение Marinus Link позволит объединить преимущества солнечной, ветровой и гидроэнергетики, обеспечив при этом жителям Тасмании самые низкие цены на электроэнергию и дав новым отраслям промышленности уверенность в том, что они смогут обосноваться в Тасмании, а для потребителей в материковой Австралии откроет возможность использования гидроэнергетических ресурсов Тасмании, обеспечив доступ к огромным объёмам возобновляемой электроэнергии, оцениваемым примерно в 14 ТВт*ч.

По информации генерального директора MLPL Кэролайн Викамп, правительства Австралии, Тасмании и Виктории недавно заключили историческое соглашение о совместном владении проектом строительства HVDC соединения Marinus Link, сделав его критически важным для Австралии проектом в области передачи электроэнергии Ожидается, что соединение будет введено в эксплуатацию к концу текущего десятилетия.

Информационно-аналитический ресурс Modern Power Systems https://www.modernpowersystems.com