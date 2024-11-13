RusCable.Ru обновляется: еще больше удобства и функциональности!

За 25 лет RusCable.Ru значительно разросся, став настоящей энциклопедией кабельной отрасли. Портал хранит тысячи страниц информации, следит за последними новостями, собрал огромное сообщество пользователей и охватывает все ключевые события в отрасли. Управлять таким масштабом непросто, но мы постоянно оптимизируем и обновляем портал, чтобы пользователям было удобно и приятно находить нужные данные. Мы приглашаем вас оценить нашу работу и воспользоваться обновленными разделами!

Недавние обновления позволяют нам перейти на единую адаптивную версию портала:

Мы объединили две версии сайта в одну, адаптированную для всех устройств, отказавшись от устаревшей кодировки и дублирующего кода. Теперь все разделы загружаются быстрее, а обновлённый интерфейс стал приятнее на вид. Благодаря улучшенной кодовой базе портал стал надёжнее: изменения позволили создать гибкую и структурированную основу для дальнейших обновлений и быстрого реагирования на любые технические задачи. Каждый раздел получил оптимизированные SEO-параметры, что поможет пользователям находить информацию ещё проще.

Вот что изменилось в основных разделах:

Новости — Один из самых посещаемых разделов. Мы ускорили загрузку новостей, добавили новые фильтры по темам и датам, чтобы помочь вам быстрее ориентироваться в ежедневном потоке публикаций.

— Один из самых посещаемых разделов. Мы ускорили загрузку новостей, добавили новые фильтры по темам и датам, чтобы помочь вам быстрее ориентироваться в ежедневном потоке публикаций. Статьи — Здесь публикации на научные темы, бизнес-материалы и информация о регуляторных мерах. Раздел стал удобнее для поиска и сортировки по темам, с новыми категориями и тегами.

— Здесь публикации на научные темы, бизнес-материалы и информация о регуляторных мерах. Раздел стал удобнее для поиска и сортировки по темам, с новыми категориями и тегами. Интервью — Интервью с лидерами отрасли теперь легче искать по спикерам, темам и дате, а просматривать их можно в удобных текстовых и карточных форматах.

— Интервью с лидерами отрасли теперь легче искать по спикерам, темам и дате, а просматривать их можно в удобных текстовых и карточных форматах. Колонки экспертов — В этом разделе структурированы заметки экспертов, появилась сортировка по популярности и дате для быстрой навигации.

— В этом разделе структурированы заметки экспертов, появилась сортировка по популярности и дате для быстрой навигации. Лица отрасли — Персоналии отрасли обрели новую жизнь с улучшенным алфавитным указателем и поиском по месяцам. Измененная карточка персоналий включает значки, новые иконки в ФИО, обновленный лейбл "Эксперт Плюс", RTL, видоизмененную биографию и рекомендации по связанным специалистам.

— Персоналии отрасли обрели новую жизнь с улучшенным алфавитным указателем и поиском по месяцам. Измененная карточка персоналий включает значки, новые иконки в ФИО, обновленный лейбл "Эксперт Плюс", RTL, видоизмененную биографию и рекомендации по связанным специалистам. События — Раздел с анонсами мероприятий стал удобнее благодаря поиску и фильтрам по дате, разделению событий по месяцам и новым рекомендациям. Карточки событий и информация о них стали более наглядными и унифицированными.

— Раздел с анонсами мероприятий стал удобнее благодаря поиску и фильтрам по дате, разделению событий по месяцам и новым рекомендациям. Карточки событий и информация о них стали более наглядными и унифицированными. Фото — Блоки с фотографиями мероприятий стали крупнее, увеличились карточки альбомов, добавился блок с последними фото, а сайдбар убран, чтобы акцентировать внимание на визуальном контенте.

— Блоки с фотографиями мероприятий стали крупнее, увеличились карточки альбомов, добавился блок с последними фото, а сайдбар убран, чтобы акцентировать внимание на визуальном контенте. Видео — Появился удобный поиск, выделены новинки видео, добавлены блоки «Популярное» и «Рекомендации». Карточки стали крупнее, добавлены просмотры и кнопка «Обсудить на форуме», а главная страница теперь с пагинацией для удобной навигации.

— Появился удобный поиск, выделены новинки видео, добавлены блоки «Популярное» и «Рекомендации». Карточки стали крупнее, добавлены просмотры и кнопка «Обсудить на форуме», а главная страница теперь с пагинацией для удобной навигации. Объявления — Раздел с объявлениями о продаже и покупке товаров полностью перестроен. Внутри раздела теперь вкладки «Продам» и «Куплю», обновленные карточки объявлений и новый вид контактной информации с удобной кнопкой для просмотра контактов. Добавлена новая форма подачи объявлений и улучшена капча.

— Раздел с объявлениями о продаже и покупке товаров полностью перестроен. Внутри раздела теперь вкладки «Продам» и «Куплю», обновленные карточки объявлений и новый вид контактной информации с удобной кнопкой для просмотра контактов. Добавлена новая форма подачи объявлений и улучшена капча. Рассылки — Все письма от RusCable.ru теперь в едином стиле с тематической иконкой и карточным оформлением, а иконки соцсетей приведены к общему визуалу. Появилась кнопка для быстрой отписки.

Оцените наши обновления!

Мы продолжаем делать портал удобным и полезным, чтобы каждый мог легко найти нужную информацию и поддерживать связь с кабельной отраслью. RusCable.Ru благодарит вас за доверие и ждет ваших отзывов для дальнейшего совершенствования!