RusCable.Ru обновляется: еще больше удобства и функциональности!
6 часов назад
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За 25 лет RusCable.Ru значительно разросся, став настоящей энциклопедией кабельной отрасли. Портал хранит тысячи страниц информации, следит за последними новостями, собрал огромное сообщество пользователей и охватывает все ключевые события в отрасли. Управлять таким масштабом непросто, но мы постоянно оптимизируем и обновляем портал, чтобы пользователям было удобно и приятно находить нужные данные. Мы приглашаем вас оценить нашу работу и воспользоваться обновленными разделами!
Недавние обновления позволяют нам перейти на единую адаптивную версию портала:
- Мы объединили две версии сайта в одну, адаптированную для всех устройств, отказавшись от устаревшей кодировки и дублирующего кода. Теперь все разделы загружаются быстрее, а обновлённый интерфейс стал приятнее на вид.
- Благодаря улучшенной кодовой базе портал стал надёжнее: изменения позволили создать гибкую и структурированную основу для дальнейших обновлений и быстрого реагирования на любые технические задачи.
- Каждый раздел получил оптимизированные SEO-параметры, что поможет пользователям находить информацию ещё проще.
Вот что изменилось в основных разделах:
- Новости — Один из самых посещаемых разделов. Мы ускорили загрузку новостей, добавили новые фильтры по темам и датам, чтобы помочь вам быстрее ориентироваться в ежедневном потоке публикаций.
- Статьи — Здесь публикации на научные темы, бизнес-материалы и информация о регуляторных мерах. Раздел стал удобнее для поиска и сортировки по темам, с новыми категориями и тегами.
- Интервью — Интервью с лидерами отрасли теперь легче искать по спикерам, темам и дате, а просматривать их можно в удобных текстовых и карточных форматах.
- Колонки экспертов — В этом разделе структурированы заметки экспертов, появилась сортировка по популярности и дате для быстрой навигации.
- Лица отрасли — Персоналии отрасли обрели новую жизнь с улучшенным алфавитным указателем и поиском по месяцам. Измененная карточка персоналий включает значки, новые иконки в ФИО, обновленный лейбл "Эксперт Плюс", RTL, видоизмененную биографию и рекомендации по связанным специалистам.
- События — Раздел с анонсами мероприятий стал удобнее благодаря поиску и фильтрам по дате, разделению событий по месяцам и новым рекомендациям. Карточки событий и информация о них стали более наглядными и унифицированными.
- Фото — Блоки с фотографиями мероприятий стали крупнее, увеличились карточки альбомов, добавился блок с последними фото, а сайдбар убран, чтобы акцентировать внимание на визуальном контенте.
- Видео — Появился удобный поиск, выделены новинки видео, добавлены блоки «Популярное» и «Рекомендации». Карточки стали крупнее, добавлены просмотры и кнопка «Обсудить на форуме», а главная страница теперь с пагинацией для удобной навигации.
- Объявления — Раздел с объявлениями о продаже и покупке товаров полностью перестроен. Внутри раздела теперь вкладки «Продам» и «Куплю», обновленные карточки объявлений и новый вид контактной информации с удобной кнопкой для просмотра контактов. Добавлена новая форма подачи объявлений и улучшена капча.
- Рассылки — Все письма от RusCable.ru теперь в едином стиле с тематической иконкой и карточным оформлением, а иконки соцсетей приведены к общему визуалу. Появилась кнопка для быстрой отписки.
Оцените наши обновления!
Мы продолжаем делать портал удобным и полезным, чтобы каждый мог легко найти нужную информацию и поддерживать связь с кабельной отраслью. RusCable.Ru благодарит вас за доверие и ждет ваших отзывов для дальнейшего совершенствования!
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