Энергетики построили и реконструировали более 200 км ЛЭП в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года построили и реконструировали 203,79 км воздушных и кабельных линий в ходе реализации проектов инвестиционной программы. Также на территории городских округов Московской области введено в эксплуатацию 154,45 МВА дополнительной трансформаторной мощности благодаря строительству новых электроустановок и увеличению мощности действующих подстанций.

Инвестиционная программа реализуется в целях развития электросетевого комплекса Московской области для обеспечения качественного и надежного электроснабжения всех ее потребителей. Так, в квартале Кирилловка Химок реконструировано 475 м воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и монтажом самонесущего изолированного провода для повышения надежности электроснабжения частного сектора. В р.п. Нахабино г. о. Красногорск для улучшения электроснабжения 500 потребителей частного сектора, расположенных на улицах Лагерной, Дачной, Набережной, Заречной, Поселковой и Южной, построена кабельно-воздушная линия 6 кВ протяженностью один километр от КТП-121. В данной подстанции заменили силовой трансформатор 630 кВА на 1000 кВА и установили выключатели нагрузки пружинного типа и распределительный шкаф низкого напряжения ШРНН-0,4 кВ.

Благодаря реконструкции и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия по инвестиционным проектам находятся на контроле Министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные программой сроки.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности.