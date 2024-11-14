Индустриальный парк за 10 млрд рублей в Мытищах достроят к концу года

Строительство индустриального парка "PNK парк Вешки 2" в Мытищах завершат до конца текущего года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области в среду.

"На объекте уже возведено 90% надземной части. В настоящее время ведутся работы по благоустройству, отделке помещений и устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Строительная готовность составляет 67%", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что завершить строительство запланировано до конца 2024 года. Ранее работы планировалось закончить в I квартале 2025 года.

Общая площадь объекта составит более 141 тыс. кв.м.

Проект реализуется при сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Инвестиции в проект составляют 10 млрд рублей. Резидентами индустриального парка смогут стать до 16 компаний, в которых будет создано 1 тыс. новых рабочих мест.