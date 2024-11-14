Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ – партнер в создании ЧУКОТКИ

Ноябрь ознаменовался событием для российской судостроительной индустрии и арктических исследований: в строй вошел атомный ледокол «Чукотка», четвертый из серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Ввод судна в эксплуатацию – показатель успешного сотрудничества между российскими предприятиями, включая кабельный завод «Спецкабель».

«Спецкабель» поставил на борт ледокола кабельно-проводниковую продукцию, включающую 330 тысяч метров металлической экранирующей плетенки – высокотехнологичного изделия, эксплуатация которого возможна в экстремальных условиях арктических широт. Постоянные ледовые нагрузки, вибрации от мощных реакторов и вспомогательных механизмов, экстремально низкие температуры и воздействие агрессивных сред, таких как соленый морской воздух и ледяная вода, требуют использования материалов и технологий, способных выдерживать колоссальные нагрузки и обеспечивать бесперебойную работу систем ледокола.

Металлическая плетенка, поставленная заводом «Спецкабель» разработана с использованием современных технологий, позволяющих гасить вибрации и поглощать удары, возникающие при столкновениях со льдинами. Помимо механической защиты, экранирующая плетенка играет роль в обеспечении электромагнитной совместимости на борту «Чукотки». Обладая высокими электромагнитными экранирующими свойствами, элемент подавляет эти помехи.

Атомный ледокол «Чукотка» – это сложнейший инженерный объект, функционирование которого напрямую зависит от надежности электрооборудования и кабельных систем. Не последнюю роль здесь играют силовые кабели СКАБ-М компании «Спецкабель», уникальность которых заключается в повышенной гибкости, упрощающей монтаж в стесненных условиях машинных помещений ледокола, и комплексной защите от внешних воздействий. СКАБ-М рассчитаны на работу в широком диапазоне температур – от -50°C до +50°C, что критично важно для эксплуатации в условиях Арктики, где наблюдаются значительные перепады температур. Особое внимание уделено пожаробезопасности: материалы в конструкции СКАБ-М огнестойкие, что минимизирует риск распространения пожара в случае аварийной ситуации на борту атомного ледокола.

В дополнение к СКАБ-М, на «Чукотку» установлены кабели СПЕЦЛАН, предназначенные для построения структурированных кабельных сетей. Эти кабели отвечают требованиям к надежности и пропускной способности, необходимым для передачи данных, сигналов управления и электропитания бортовых систем. Полиэтиленовая изоляция СПЕЦЛАН обеспечивает электроизоляционные свойства и надежную защиту от влаги.

Важно отметить, что кабели СПЕЦЛАН и СКАБ-М проходят строгий контроль качества на этапах производства, от выбора сырья до финальной проверки. Это гарантирует долговечность и надежную работу изделий в течение срока службы ледокола.

Проект 22220, к которому относится «Чукотка», представляет собой новую веху в развитии российских атомных ледоколов. Ввод в эксплуатацию ледокола является очередным шагом к укреплению позиций России как лидера в освоении и исследовании Арктики, а сотрудничество с такими компаниями, как «Спецкабель», играет ключевую роль в этом успехе.