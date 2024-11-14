Выдано разрешение на техприсоединение СЭС Redstone башенного типа мощностью 100 МВт, которую планируется построить в ЮАР

Разработчик и владелец проекта строительства СЭС Redstone башенного типа – консорциум Acwa Power – получил разрешение на техприсоединение СЭС к энергосистеме провинции Северный Кейп. Для подключения СЭС к электрической сети были построены КЛ 132 кВ протяженностью 34 км и ПС 132 кВ.

СЭС Redstone мощностью 100 МВт, расположенная в районе Сиянда, станет первой в ЮАР СЭС, в которой в качестве энергоносителя используется нагретый солевой раствор. СЭС будет оснащена 41 260 гелиостатами, отражающими солнечный свет точно на теплоприемник. Ожидаемая выработка СЭС Redstone составит 480 ГВт*ч электроэнергии в год. С энергохолдингом Eskom, выполняющим в том числе функции системного оператора ЮАР, заключен 20-летний договор на поставку электроэнергии, вырабатываемой СЭС. Стоимость строительства СЭС Redstone оценивается в $ 724 млн.

Информационно-аналитический ресурс World Energy https://www.world-energy.org