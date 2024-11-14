77 подстанций в Северной Осетии готовы к работе в сложных погодных условиях

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» подготовили к работе в предстоящий зимний период 77 подстанций 35-110 кВ.

Специалисты выполнили на энергообъектах текущий ремонт 106 силовых трансформаторов, 118 выключателей и более 870 единиц другого оборудования.



Важной частью подготовки к сезону сложных погодных условий и максимальных нагрузок стали технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Юго-Западная», которая обеспечивает электроэнергией порядка 20 тысяч жителей Владикавказа и 18 социально значимых учреждений.



На подстанции 110 кВ «Дигора-110» специалисты выполнили ремонт силовых трансформаторов, разъединителей и выключателей. Это позволило повысить надежность электроснабжения более 18 тысяч жителей шести населенных пунктов Дигорского района и 29 расположенных здесь социально значимых учреждений.



Работы выполнены в рамках реализации Программы технического обслуживания и ремонта филиала «Севкавказэнерго» на 2024 год.