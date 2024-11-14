Финансовый директор IEK GROUP рассказал об успехах компании на рынке облигаций
2 часа назад
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Михаил Горбачев, финансовый директор IEK GROUP, в интервью информагентству Cbonds рассказал о том, что изменилось в компании за прошедшие 2 года:
- Мы продолжаем расширять ассортимент, в числе новинок — оборудование, которое замещает продукцию ушедших из России брендов.
- Активно реализуем стратегию M&A (слияния и поглощения) — в IEK GROUP вошли 6 производственных площадок.
- Провели два успешных выпуска облигаций общей суммой 4 млрд руб.
Также Михаил Горбачев рассказал о влиянии повышения ключевой ставки на российский бизнес, поделился советами с начинающими эмитентами облигаций и планами по дальнейшему освоению долгового рынка.
Интервью прошло на полях форума Эксперт РА «Будущее облигационного рынка».
Запись беседы можно посмотреть в социальных сетях проекта.
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