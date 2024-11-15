Энергетики «Россети Сибирь» объявили охоту на нелегальные оптоволоконные кабели

К поиску нелегальных подвесов на линиях электропередачи привлечены специализированные подрядчики и замотивированные сотрудники «Россети Сибирь».

Операторы телефонной связи незаконно используют десятки тысяч километров линий электропередачи для размещения оптоволоконных кабелей: без согласования и договоров аренды с владельцами электросетевого оборудования. Сам процесс подвеса нелегального оптоволокна создает риски для бесперебойной работы сетей, из-за чего могут возникать аварийные ситуации и, как следствие, отключения электричества и интернета. Поэтому энергетики усилили мониторинг нелегальных подвесов.

«Работа ведётся сразу по двум направлениям. Во-первых, стали тщательнее отслеживать и фиксировать незаконное размещение на линиях оптоволоконных кабелей. В регионах для этого привлекают дополнительно специальных сотрудников, которые фиксируют нарушения и на месте составляют акты бездоговорного подвеса. Во-вторых, наши штатные сотрудники будут получать дополнительное вознаграждение за выявление подобных случаев», – прокомментировал директор по информационным технологиям «Россети Сибирь» Олег Швецов.

По итогам составления актов операторам связи направляются претензии, оформляются обращения в контролирующие органы и в суд. Нередко по решению прокуратуры выставляются штрафы, несопоставимые с объемом легализации или платой за аренду – несколько тысяч рублей.

По данным «Россети Сибирь», ряд сотовых провайдеров постепенно идут навстречу, но проблема остаётся пока массовой. Например, в Красноярском крае оптоволокно «Ростелекома» без договоров занимает более 18 тысяч опор. «Дом.ру» незаконно использует более 6 тысяч опор. Провайдер «Игра-Сервис» разместил свои кабели более чем на 2 тысячах опор. В Омской области «Ростелеком» без договора занял порядка 6 тысяч опор, «Дом.ру» – ещё 3,6 тысячи.

Технические специалисты «Россети Сибирь» призывают к добровольной легализации оптоволокна. Стоимость аренды ЛЭП для провайдеров – от 30 до 200 рублей за одну опору в месяц, что зависит от класса напряжения. Кроме того, обозначить свою собственность провайдерам необходимо в том числе для сохранности работы оптоволокна, поскольку в случае ремонта или переноса сетей энергетики не смогут связаться с собственником оптоволокна и согласовать перенос, в связи с чем нелегальное оптоволокно может быть удалено.