Филиал ПАО «Россети» расчистил трассы 27 магистральных ЛЭП в Ярославской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра завершили расчистку от древесно-кустарниковой растительности просек линий электропередачи 220 кВ, расположенных в Ярославской области. Эти объекты питают крупные города региона – Ярославль, Рыбинск, Углич, Ростов Великий, Пошехонье, обеспечивают перетоки мощности с Вологодской, Владимирской и Костромской энергосистемами. Выполненные работы позволят снизить риски технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.

Значительная часть трасс ЛЭП в регионе проходит по территории лесных массивов. Наличие в охранных зонах кустарников, а также деревьев, способных в случае обледенения кроны либо падения на трассу вызвать короткое замыкание, представляет серьезную опасность для стабильной работы энергетического комплекса. Поэтому расчистка трасс – одно из основных профилактических мероприятий, ежегодно реализуемых специалистами МЭС Центра в ходе ремонтной кампании.

Работы выполнены на участках ЛЭП общей площадью свыше 890 гектаров. Также энергетики удалили с трасс «боковые» деревья.