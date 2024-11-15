Второй этап строительства Хабаровской ТЭЦ-4 завершат до конца 2024 года

В Хабаровске продолжается строительство ТЭЦ-4, которая заместит мощности устаревшей ТЭЦ-1. Инвестиционный проект реализует компания ПАО «РусГидро», строительство ведет АО «УК ГидроОГК», эксплуатировать ее будет АО «Дальневосточная генерирующая компания».

В рамках рабочей поездки на объекте побывал и.о. министра энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.

«Новая станция позволит не только обеспечить надежное теплоснабжение потребителей, но и создаст возможность подключения к теплу новых микрорайонов. Уже сейчас мы видим, что наши коллеги из РусГидро наверстали отставание, которое случилось из-за беспрецедентного санкционного давления. Сегодня стройка уже идет на опережение», — сказал Герман Тютюков.

До конца 2024 года планируется закончить возведение газового хозяйства и хозяйства резервного топлива, а также запланирован запуск двух водогрейных котлов из шести комплекса теплофикационной установки, которые должны гарантировано обеспечить выдачи тепловой мощности в объеме не менее 360 Гкал/ч (общая тепловая мощность котельной будет составлять 1080 Гкал/ч) и вспомогательного корпуса. На строительство ТЭЦ-4 привлечено более 1000 специалистов со всей страны, задействовано порядка 150 единиц техники.

«Объект очень технологичный, а оборудование здесь только отечественного производства. Электрическая мощность станции составит 410 МВт, а тепловая – 1380 Гкал/час. Она будет современней и экологичней ТЭЦ-1», — сказал директор филиала АО «УК ГидроОГК» «Хабаровский» Евгений Кухтин.

Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с решением Правительства РФ предусмотрен в 2027 году. Строители прикладывают все возможные усилия, чтобы запустить станцию раньше установленного срока.