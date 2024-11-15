Запуск линий скоростного трамвая в Саратове перенесен на полгода

Правительство Саратовской области перенесло срок запуска трех линий скоростного трамвая в Саратове на полгода - до конца апреля 2025 года, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале в пятницу.

"На сегодняшний день очевидно, что подрядчики - "СП ТрансТоннельСтрой" (маршруты №6 и №8) и "ФракДжет-Строй" (маршрут №9), которые до последнего публично убеждали всех, что обеспечат пробный пуск до 1 декабря, не смогут выполнить свои обязательства в обозначенный срок", - написал Бусаргин по итогам расширенного совещания по реализации проекта скоростного трамвая.

По его словам, это невозможно сделать в авральном режиме без нарушения технологии и ущерба качеству.

"Это подтверждают эксперты ведущего Российского дорожного научно-исследовательского института, который осуществляет строительный контроль на всех маршрутах", - отметил глава региона.

"С учетом всех возможных рисков и объективного мнения строительного контроля, который изучил весь объем незавершенных работ, обозначены следующие сроки по всем маршрутам: технический и пробный запуск - до конца февраля, полноценный запуск движения - до конца апреля (2025 года - ИФ), благоустройство - до июля (2025 года - ИФ)", - уточнил губернатор.

Подрядчики подтвердили, что обеспечат их выполнение, заявил Бусаргин.

"Убежден, что мы не имеем права сейчас принимать решения, которые бы полностью остановили строительство (...). Перенос сроков, исходя из реалий, - тот компромисс, который в первую очередь отвечает интересам жителей", - резюмировал глава региона.

Как сообщалось, с одним из подрядчиков, московским ООО "Фракджет-Строй", контракт на строительство трамвайной линии стоимостью 2,7 млрд рублей "Саратовгорэлектротранс" (СГЭТ) заключил в марте 2023 года, а расторг - в январе 2024 года. Подрядчик до конца 2023 года должен был реконструировать несколько подстанций и часть путей трамвайного маршрута №9 в Саратове, однако, в контрактные сроки не уложился, и регион отказался от его услуг. Подрядчик оспорил одностороннее расторжение контракта в суде.

Позднее областной Минтранс признал управленческие просчеты и ошибки своей структуры - СГЭТ при реализации контракта, а губернатор в апреле сообщил, что в проектную документацию вносятся изменения и готовится мировое соглашение с подрядчиком строительства трамвайной линии.

3 мая этого года Арбитражный суд Саратовской области утвердил мировое соглашение между СГЭТ и "Фракджет-Строем", согласно которому строительство линии скоростного трамвая должно быть завершено до 1 декабря 2024 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате губернатора, с ООО "СП ТрансТоннельСтрой" (является строительным подразделением инжинирингового холдинга "Мосинжпроект") "Саратовгорэлектротранс" заключил два договора. По первому договору генерального подряда, заключенному 2 июня 2023 года, подрядчик обязался реконструировать трамвайную сеть по маршруту №8. Сумма контракта - 2,3 млрд рублей. По второму договору генподряда, заключенному 14 июля 2023 года, подрядчик обязался реконструировать трамвайную сеть по маршруту №6. Сумма контракта - 1,35 млрд рублей. Срок выполнения двух контрактов - 30 ноября 2024 года.

Саратовская область получила от правительства РФ 6,12 млрд рублей на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта в 2023-2025 годах. Средства планировалось направить на реализацию проекта линии скоростного трамвая в Саратове. Для реализации проекта в октябре 2022 года Саратов заключил концессионное соглашение о передаче городской трамвайной инфраструктуры в ООО "Саратовгорэлектротранс", учредителем которого является правительство Саратовской области. Финансирование проекта осуществляется за счет федеральных субсидий, средств ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния.