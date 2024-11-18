НПП «Гиперлайн» завершило проект для школы «Новый Взгляд» с 25-летней гарантией
18 нояб. 2024, 16:30:00
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Научно-производственное предприятие «Гиперлайн» укрепляет свои позиции лидера в сфере телекоммуникаций, завершая уникальный проект для школы «Новый Взгляд». Объект, оснащенный по последнему слову техники, становится эталоном современных телекоммуникационных решений для образовательных учреждений.
Особое внимание в проекте уделено созданию высокопроизводительной структурированн
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«Региональный Кабельный Завод» присоединился к Ассоциации НОПСМ и EL-Комитету
18 нояб. 2024, 17:15:00
РКЗ – это современное, динамично развивающееся предприятие по производству широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции, имеющая несколько собственных производственных площадок и складских комплексов, оснащенных современным производственным оборудованием и системами контроля качества выпускаемой продукции. Несмотря на молодой возраст компании, осуществляющей свою деятельность с...
«ЗЭТО» представит свою продукцию на «Electricity Algeria expo 2024»
18 нояб. 2024, 16:15:11
С 25 по 28 ноября ЗАО «ЗЭТО» примет участие в выставке Electricity Algeria expo 2024. Мероприятие состоится в Алжире на площадке выставочного центра Algerian Society of Fairs and Exports — Algiers Fair. Electricity Algeria Expo 2024 — это масштабное мероприятие, объединяющее ведущих производителей, поставщиков и экспертов в области электротехники. Выставка...
Участники международной выставки «Рудник-2024» познакомились с решениями IEK для энергоснабжения горнорудных предприятий
18 нояб. 2024, 15:44:47
Решения IEK для бесперебойного электроснабжения в горно-химической отрасли были представлены на XII Уральском горнопромышленном форуме «Рудник будущего», который проходил в рамках Международной выставки оборудования и технологий горнодобывающей отрасли «Рудник-2024». Выставка «Рудник-2024» была организована при поддержке Минпромторга Росси...
«СмоленскЭлектроКабель» успешно внедрил стандарт системы менеджмента качества
18 нояб. 2024, 14:27:30
Производственное объединение «СмоленскЭлектроКабель» успешно внедрил стандарт системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта INTI.S.QS.1-2020. Это подтвердил и итоговый аудит, проведенный на предприятии на прошлой неделе. Структурные подразделения компании в течение года разрабатывали и внедряли СМК. Первыми результатами работ стало проведение у...
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Стартует чемпионат электриков IEK-2025
18 нояб. 2024, 09:15:00
В 2024 году VII Открытый чемпионат электриков IEK вызвал огромный интерес у профессионального сообщества. Мы пригласили участвовать в нем более 100 000 электриков — и после многих этапов выбрали лучшего из них. В 2025 году наш Чемпионат электриков выйдет на новый уровень — международный. А значит, у тебя еще больше причин...
Компания СПКБ Техно внесена в реестр российской промышленной продукции
15 нояб. 2024, 17:15:00
Компания СПКБ Техно внесена в реестр российской промышленной продукции, что является знаком качества, подтверждающим добросовестное производство и соответствие всем критериям отечественного производителя. На текущий момент получено заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Полный список выпускаемой продукции доступен на сайте https://gisp...
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В ТПП РФ обсудили развитие физической инфраструктуры информационных технологий
15 нояб. 2024, 16:15:00
13 ноября 2024 года в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание Комиссии по развитию физической инфраструктуры информационных технологий. В мероприятии приняли участие эксперты и представители ведущих компаний и организаций, включая генерального директора АО «Вестелеком» и АО «РТ-Регионы» Олега Крапчетова, учредителя компании «Критерии Консалт» Светлану То...
Компания:
ООО «Калужский кабельный завод» получил знак «Российская промышленная продукция» в ГИСП
15 нояб. 2024, 15:30:00
ООО «Калужский кабельный завод» включен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, что подтверждает производство кабельной продукции на территории России. Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства от 17.07.2015 №719. Страницу Калужского кабельного завода Вы можете...
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ООО «Кавказкабель» принял участие в международном форуме-выставке InRussia-2024
15 нояб. 2024, 15:00:00
Форум проходил 17-18 октября 2024 года в центре «МинводыЭКСПО» город Минеральные воды, где кабельный завод «Кавказкабель» представил свой ассортимент кабельно-проводниковой продукции. Специалисты завода познакомили посетителей выставки с продукцией: ее техническими характеристиками, особенностями условий эксплуатации. В рамках данного форума-выставки состоялось более 200...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» проявляет заботу об экологии и окружающей среде
15 нояб. 2024, 14:00:00
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» проявляет заботу об экологии и окружающей среде, практикуя вторичную переработку и утилизацию материалов. Предприятие использует переработанные материалы для создания новых изделий исключительно в тех случаях, когда это допускает ГОСТ и технологический процесс, не снижая конечное качество про...
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию монтажных проводов
15 нояб. 2024, 10:15:08
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01598/24 со сроком действия с 05.11.2024 по 04.11.2029 на провода монтажные, теплостойкие, с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, в том числе экранированные,...
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«Контактор» запустил производство аксессуаров для КПРО и ВА57-35М
15 нояб. 2024, 10:00:12
Полное импортозамещение и локализация производства — одно из ключевых направлений развития продуктового предложения «Контактор». Успешно и в срок запущено локальное производство самых важных электрических аксессуаров для автоматических выключателей в литом корпусе серий ВА04-31Про до 125А (Кпро 100), ВА04-35Про до 250А (Кпро 250), а также ВА57-35 М до 250А. Аксессуары универса...
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Режкабель начал новый проект по автоматизации производства
15 нояб. 2024, 09:15:09
На Режевском кабельном заводе внедряется автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) с использованием IIoT — это структура объединённых компьютерных сетей и подключённых промышленных объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением, которая позволяет собирать и обмениваться данными, обеспечивая удалённый контроль и управление в автоматизированном реж...
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Решениями от КЭАЗ укомплектованы более 40 станций метро в Москве
14 нояб. 2024, 16:30:15
Оборудование КЭАЗ широко применяется не только на подвижном составе, но и на объектах инфраструктуры, в том числе тяговых подстанциях метрополитена. С 2022 года нашими решениями оснастили 14 станций Большой кольцевой и других линий в столице. Только в этом году продукцию КЭАЗ использовали в ответственных низковольтных щитах станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов»...
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Habsans внедрила систему отслеживания заказов для повышения прозрачности поставок оборудования для кабельного производства
14 нояб. 2024, 16:15:15
Компания Habsans, поставляющая оборудование для кабельного производства, запустила систему, позволяющую клиентам отслеживать заказы в реальном времени. Нововведение, направленное на повышение прозрачности и надежности поставок, дает пользователям доступ к актуальной информации о статусе их отправлений, укрепляя доверие к бренду. Система отслеживания позволяет клиентам легко проверять местополож...
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Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ – партнер в создании ЧУКОТКИ
14 нояб. 2024, 14:30:08
Ноябрь ознаменовался событием для российской судостроительной индустрии и арктических исследований: в строй вошел атомный ледокол «Чукотка», четвертый из серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Ввод судна в эксплуатацию – показатель успешного сотрудничества между российскими предприятиями, включая кабельный завод «Спецкабель». «Спецкабель»...
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Финансовый директор IEK GROUP рассказал об успехах компании на рынке облигаций
14 нояб. 2024, 13:45:05
Михаил Горбачев, финансовый директор IEK GROUP, в интервью информагентству Cbonds рассказал о том, что изменилось в компании за прошедшие 2 года: Мы продолжаем расширять ассортимент, в числе новинок — оборудование, которое замещает продукцию ушедших из России брендов. Активно реализуем стратегию M&A (слияния и поглощения) &md...
«МОСИТЛАБ» представляет новую версию APS INFIMUM
14 нояб. 2024, 11:45:05
IT-специалисты «МОСИТЛАБ» модернизировали систему APS INFIMUM, и теперь она позволяет составлять «золотой план производства». Рассказываем, что нового получила APS INFIMUM версии 2.0 и чем она хороша для производственного бизнеса. Новую технологию, которая помогает сократить время исполнения заказов, уменьшить сроки поставок и эффективно загружать производственное оборуд...
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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ поздравляет с Днём качества
14 нояб. 2024, 11:30:00
Сегодня в мире отмечается День качества. Качество сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни. В производственном процессе на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» мы неукоснительно придерживаемся стандартов, установленных ГОСТ, поскольку они являются основой надежности и безопасности нашей продукции. Современные технологии и материалы, постоянное обновление оборудования позволяют нам...
IEK GROUP запустила «IEKтрический подкаст» — новый формат живого диалога с экспертами электротехнического рынка
14 нояб. 2024, 09:48:10
IEK GROUP представляет свой новый проект — «IEKтрический подкаст». В рамках этого формата эксперты электротехнического рынка будут обсуждать главные события отрасли. Запись подкаста проходит в недавно открывшемся выставочном пространстве IEK GROUP, где собраны новинки, флагманские продукты и комплексные решения компании. «Подкастинг становится ст...