НПП «Гиперлайн» завершило проект для школы «Новый Взгляд» с 25-летней гарантией

В 2024 году VII Открытый чемпионат электриков IEK вызвал огромный интерес у профессионального сообщества. Мы пригласили участвовать в нем более 100 000 электриков — и после многих этапов выбрали лучшего из них. В 2025 году наш Чемпионат электриков выйдет на новый уровень — международный. А значит, у тебя еще больше причин...