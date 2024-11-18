Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора

18 нояб. 2024, 17:45:18
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
ДИиПП
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Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) готовит к запуску новый продукт собственной разработки – микросхему СВЧ трансформатора. Компания имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, что обеспечивает рост ряда отраслей, инициирует создание новых разработок, регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, внедрение инноваций. Так, резидент ОЭЗ столицы разработал и готовит к запуску в серийное производство важный компонент радиоэлектронной аппаратуры, который является полностью отечественным и призван заменить зарубежные аналоги. Изделие, востребованное в системах навигации, радиотехнике, телекоммуникациях и связи, появится на рынке в начале 2025 года. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тысяч изделий в год», – уточнил Анатолий Гарбузов.

СВЧ симметрирующий трансформатор применяется для согласования разнородных линий связи и обеспечения устойчивого сигнала линии связи, уменьшая в ней потери энергии. Устройство предотвращает оборудование от перегрузок и повреждения, а также расширяет зону покрытия сети без увеличения мощности передаваемого сигнала. Микросхема от компании «ЗНТЦ» разработана по российским ГОСТ и не имеет отечественных аналогов.

«Разработка изделия велась более двух лет и была ориентирована на создание полностью российского продукта. Сегодня на внутреннем рынке, испытывающим дефицит отечественных электронных компонентов, представлены только импортные микросхемы СВЧ симметрирующих трансформаторов. Производство наших изделий полностью локализовано, что гарантирует их высокую надежность и устойчивые поставки. Изделие разработано по национальным стандартам, идет подготовка к его внесению в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции», – пояснил генеральный директор компании «ЗНТЦ» Анатолий Ковалев.

Зеленоградский нанотехнологический центр, расположенный на площадке Национального исследовательского университета МИЭТ ОЭЗ «Технополис Москва», специализируется на разработке и выпуске электронных и фотонных компонентов.

«За время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, достигнув объема выручки в 9 млрд рублей. В конце февраля 2024 года компания запустила производство первого российского мультиплексора – устройства, которое обеспечивает работу оптоволоконного интернета. Мощности предприятия позволят осуществлять выпуск до 5000 изделий ежегодно. Также на базе предприятия создан Центр интегральной фотоники с одной из самых мощных измерительных лабораторий в стране. Реализация этого проекта, в который было инвестировано свыше 300 млн рублей, позволила компании запустить производство мультиплексора на собственной компонентной базе. Общий объем инвестиций резидента в свое развитие превысил 3,5 млрд рублей», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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