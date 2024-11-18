Участники международной выставки «Рудник-2024» познакомились с решениями IEK для энергоснабжения горнорудных предприятий

Решения IEK для бесперебойного электроснабжения в горно-химической отрасли были представлены на XII Уральском горнопромышленном форуме «Рудник будущего», который проходил в рамках Международной выставки оборудования и технологий горнодобывающей отрасли «Рудник-2024».

Выставка «Рудник-2024» была организована при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты РФ и Ассоциации горнопромышленников России, правительства Свердловской области. Среди 250 участников выставки — крупные предприятия и холдинги, ОЕМ-производители, проектные институты.

Эксперты IEK GROUP выступили на конференции, где обсуждали обеспечение предприятий горно-химической отрасли современными технологиями. Участники форума познакомились с решениями IEK для бесперебойного электроснабжения горнорудных предприятий. Особый интерес вызвали система НКУ FORMAT PRO, силовое и модульное оборудование ARMAT, металлические кабеленесущие системы, промышленное освещение, оборудование для IT-коммуникаций. Также не остались без внимания клиентские сервисы IEK, высокие компетенции в области энергосервисных контрактов PROFESKO.

Совокупность решений и сервисов позволяет IEK GROUP занимать одну из лидирующих позиций в промышленной электротехнике. За высокий профессионализм, компетенции, неравнодушие к современным проблемам развития горнодобывающей промышленности IEK GROUP отмечена благодарственным письмом организаторов форума.