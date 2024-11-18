Wildberries стала резидентом ТОР «Амурская» и планирует построить склад площадью 120 тыс. кв. м

Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Амурская». Компания получила статус резидента ТОР «Амурская».

В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестиционной площадке «Ровное» ТОР «Амурская» Благовещенского муниципального округа Амурской области.

Площадь объекта составит более 120 тысяч квадратных метров. Проектная мощность комплекса составит 40 млн операций хранения в год и 400 млн операций транспортной обработки товаров в год.

Появление нового логистического объекта в Амурской области позволит обеспечить занятость и высокий доход более 5 тысяч жителей региона, а также поспособствует еще более активному развитию малого и среднего предпринимательства – продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов.

«Ежегодный рост количества заказов во всех регионах нашего присутствия способствовал мощному развитию нашей логистической инфраструктуры. В связи с этим мы развиваем современные складские объекты в регионах Российской Федерации, чтобы обеспечить доступную и оперативную доставку товаров нашим покупателям. Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки», — прокомментировала основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким.

«Важнейшим стимулом для привлечения инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории Амурской области является наличие обеспечивающей инфраструктуры. На сегодняшний день за счёт средств федерального бюджета осуществляются мероприятия по обеспечению инфраструктурой площадки «Ровное», расположенной в примостовой зоне Благовещенск - Хэйхэ. Налоговые льготы и административные преференции создают максимально комфортные условия для реализации проектов, а КРДВ в режиме «одного окна» сопровождает деятельность каждого резидента», — отметила директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

На ТОР «Амурская» по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 49 проектов с общим объемом инвестиций в размере 2,3 трлн рублей, из них 15 проектов уже успешно выведены на операционную стадию. Создается 17,3 тыс. рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,7 трлн рублей, более 10 тысяч рабочих мест создано.

Напомним, КРДВ и объединенная компания Wildberries и Russ на ВЭФ-2024 заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития малого и среднего бизнеса Дальнего Востока и Арктики. Соглашение подразумевает оказание предпринимателям нефинансовой поддержки при реализации бизнес-инициатив – они получают информацию о возможности получения статуса компаний-резидентов преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики и использовании предусмотренных законодательством мер поддержки.

Также при поддержке режима ТОР объединенная компания Wildberries и Russ по соглашениям с КРДВ реализует проекты по созданию логистических центров в Приморском и Забайкальском краях.