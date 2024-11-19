Филиал «Чувашэнерго» проводит масштабную работу по выявлению незаконных линий связи

В 2024 году энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» выявили более 5 тыс. км оптоволокна, самовольно смонтированного на энергообъектах.

В частности, нарушения выявлены в Алатырском муниципальном округе. Оборудование провайдера связи «Алатырь Телеком» было смонтировано на опорах ЛЭП незаконно, без получения у энергетиков технических условий и без согласования проектной документации. Неоднократные уведомления филиала «Чувашэнерго» о необходимости узаконить, либо демонтировать самовольно размещенные кабели, провайдер – нарушитель проигнорировал. Ранее в присутствии представителей органов местного самоуправления и межмуниципального отдела МВД РФ «Алатырский» работниками филиала «Чувашэнерго» был выполнен демонтаж незаконно размещенного оборудования. Тем не менее, провайдер продолжает совершать противоправные действия. В случае невыполнения законных требований энергетики будут вынуждены демонтировать установленное стороннее оборудование.

Данный случай, к сожалению, далеко не единичный. В ходе проведенной инвентаризации выявлены факты самовольного размещения ВОЛС на 39 тыс. опорах филиала «Чувашэнерго». Уведомления о демонтаже направлены в адрес представителей операторов связи. В случае отказа оператора связи оформить размещение ВОЛС в установленном порядке или невозможности выявления собственника энергетики демонтируют незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключен договор.

«Мы открыты к диалогу с провайдерами, готовыми конструктивно выстраивать с нами отношения в рамках российского законодательства. А именно, для легализации взаимоотношений операторам связи нужно выполнить всего лишь несколько простых действий: обратиться в филиал «Чувашэнерго» для получения технических условий, заключения договора и проведения совместных работ по установке ВОЛС. Только так подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности», – говорит начальник управления экономической безопасности и защиты объектов филиала «Чувашэнерго» Игорь Вотяков.

Энергетики напоминают, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье, в охранных зонах ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Нельзя набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства утверждены постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160. Порядок предоставления опор воздушных линий для размещения ВОЛС утвержден Постановлением Правительства от 22.11.2022 № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи».

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» просит сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах ЛЭП по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.