Комитет Государственной Думы по энергетике в своем Решении сформулирует ряд замечаний к Генсхеме размещения объектов электроэнергетики

Для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию Комитет по энергетике предлагает внести в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года более четкое и географически равномерное планирование размещения мощностей атомной и гидроэнергетики.

Генеральная схема разработана с учетом проекта Энергостратегии РФ до 2050 года; прогнозов социально-экономического развития страны на среднесрочный и долгосрочный период, отраслевых документов стратегического планирования. Утверждение документа должно произойти до 1 декабря 2024 года.

Поручение подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года Президент РФ Владимир Путин дал, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года. Она должна обеспечить развитие региона, строительство в нем новых производств, включая такие энергоемкие как нефте- и газохимия, металлургия, машиностроение, возведение жилья и социальной инфраструктуры. Сейчас идет работа над проектом.

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Николай Шульгинов отметил, что Генеральная схема прошла детальное обсуждение, в том числе, общественное. При этом, несмотря на то, что ее утверждение должно произойти буквально в течение нескольких недель, до сих пор сохраняются неопределенности по ряду принципиальных вопросов, включая объемы спроса, срокам ввода и местам расположения АЭС, что затрудняет принятие инвестиционных решений.

«Своевременное, четкое и географически равномерное планирование размещения мощностей атомной энергетики – вопрос энергобезопасности страны, обеспечения надежности энергоснабжения, растущего спроса на электроэнергию», подчеркнул он.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак сообщил, что в планирование размещения объектов электроэнергетики до 2030 года сделано максимально детально, на основе просматривающегося роста спроса, планов развития промышленности, заявок на технологическое присоединение. В то же время, планирование до 2042 года носит более укрупненный характер, в него впервые внесена вариантность. Заместитель Министра энергетики России проинформировал участников заседания, что на первое полугодие 2025 года запланирована дополнительная корректировка Генсхемы с тем, чтобы более тщательно просчитать и снять неопределенности в части мест и сроков размещения объектов разных типов генерации.

Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий представил основные параметры Генеральной схемы. Именно «Системный оператор» по законодательству выступает разработчиком документа.

Установленная мощность электростанций в ЭЭС России на начало 2024 года составила 253,535 млн кВт, из них 65,6% - тепловая генерация на ТЭС, 20,8% - гидрогенерация, 11,7% - атомная; 1,9% - солнечная и ветровая.

При реализации содержащихся в Генсхеме проектов ввода в эксплуатацию нового генерирующего оборудования в структуре установленной мощности ЭЭС России до 2042 года планируется увеличение доли АЭС до 15,7%, солнечной и ветровой генерации - до 7,3%, доли тепловой генерации до 56,6%.

Федор Опадчий отметил, что сегодня наблюдается значительный рост потребления электроэнергии в России в уходящем году. Если в среднем в последние 10 лет он составлял 1,4% в год, то в 2022 году – уже 2,2%, а в за прошедшие 10 месяцев 2024 года прирост потребления электроэнергии к аналогичному периоду 2023 года составил +3,7% без учета дополнительного дня високосного года. В 2023 году в 19-ти территориальных энергосистемах установлены исторические максимумы потребления мощности.

На период до 2030 года заложен ежегодный прогноз спроса на электроэнергию на основе уже имеющихся заявок на технологическое присоединение составит + 2,1%, далее + 1,3% с учетов планов развития по отраслям.

«Мы наблюдаем очень резкий рост электропотребления практически по всей стране. Есть регионы, где рост более 10 процентов к прошлому году, и это, безусловно, накладывает на нас необходимость своевременно планировать развитие в энергосистеме. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики – это документ стратегического планирования, который определяет рекомендуемые решения по объектам длительного цикла строительства», подчеркнул Федор Опадчий.

За последние 10 лет было введено 36,1 гВт новых генерирующих мощностей на электростанциях России за последние 10 лет. Суммарный объем вводов генерирующего оборудования в 2025–2042 годах должен составить 88,4ГВт, при этом 45,2ГВт генерирующего оборудования предстоит вывести из эксплуатации. Объем модернизации генерирующего оборудования в 2025–2042 годах составит 67,0ГВт.

Особое внимание в проекте Генсхемы уделяется строительству и модернизации электростанций в энергосистемах Юга, Сибири, Дальнего Востока и энергосистеме Москвы и Московской области.

Одной из важнейших задач при принятии решений о размещении объектов электроэнергетики является их приближение к будущим центрам нагрузок и наибольшего роста спроса на энергию. Это позволит, удовлетворить потребности растущей экономики, избежать дефицитов в отдельных территориях и, обеспечить максимально эффективные экономические показатели.

Совокупный объем инвестиций в отрасль до 2042 года должен составить 42,53 трлн. руб., из них 39,98 трлн руб. на объекты генерации и 2,55 трлн руб. на объекты сетевого комплекса.

Выполненная оценка ценовых и тарифных последствий показывает недостаточность выручки, получаемой всеми сегментами отрасли при существующих механизмах ценообразования и тарифного регулирования, для реализации запланированных технических решений. Объем такого недостатка прогнозируется в размере 41,4 трлн. руб.

Представители крупнейших генерирующих компаний, потребителей энергии и отраслевых объединений в целом поддержали проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, отметив, что, несмотря на сложность прогнозирования сценарных условий, документ достаточно глубоко проработан и экономически обоснован.

По итогам состоявшегося обсуждения Комитет Государственной Думы по энергетике в своем Решении сформулирует ряд замечаний к Генсхеме. Среди них: