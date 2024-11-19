В сетевых компаниях АО «БЭСК» проводят плавки гололеда на ЛЭП

19 нояб. 2024, 15:30:00
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Источник:
ООО Башкирэнерго
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ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние компании АО «БЭСК») успешно прошли первые испытания гололедом. Колебания температуры в районе 0 градусов Цельсия, обильные снегопады, налипание мокрого снега на провода и грозотросы ЛЭП – все это обычно приводит к образованию наледи на линиях электропередачи. Особенно сложная ситуация складывается в восточной горной зоне республики.

10 ноября ООО «Башкирэнерго» провело первую в сезоне плавку гололеда. После двухдневного относительного затишья, с 13 ноября эти плавки следуют друг за другом каждый день. Большая часть нагрузки приходится на Белорецкие электрические сети. Здесь на ЛЭП 110 и 10 кВ регулярно образуется кристаллическая изморозь, в отдельных случаях толщиной до 100 мм. С 19 ноября плавки гололеда начались и в южной зоне республики – в Кумертауских электрических сетях. На сегодняшний день состоялось 22 плавки гололеда.

На ЛЭП 220-500 кВ, находящихся на обслуживании ООО «БСК», плавки начались 13 ноября. За неделю сетевики 13 раз проплавили провода и грозотросы от кристаллической изморози. Если первые пять суток география плавок охватывала восточную горную часть республики, то со вчерашнего дня она распространилась и на западную часть региона. Здесь состоялось две плавки гололеда.

Склонные к обледенению участки ЛЭП встречаются по всей территории республики. Сетевики мониторят их с помощью оборудования автоматизированной информационной системы контроля гололедных нагрузок (АИСКГН). Так, в Белорецких и Кумертауских электрических сетях АИСКГН размещены на вершинах горных хребтов и просто возвышенностей, в Ишимбайских электросетях - напротив, в понижениях рельефа. В Сибайских электрических сетях АИСКГН смонтированы на ЛЭП в открытой ровной степи, и необходимость размещения специализированного оборудования обусловлена выбросами теплого воздуха и конденсата с Магнитогорского металлургического комбината в соседней Челябинской области. Во всех случаях эти участки высоковольтных линий электропередачи находятся в 6-7 районах климатических условий по гололедообразованию, где отмечается нарост ледяной муфты на проводах и грозотросах, соответственно, до 35 мм и 40 мм.

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