Беглов утвердил перенос старейшего трамвайного парка Петербурга в Купчино

Старейший в Петербурге Трамвайный парк №1 перенесут с Московского проспекта, 83, в южную часть Фрунзенского района.

Согласно проектам планировки и межевания, которые были утверждены 19 ноября на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, транспортное предприятие расположится на участке между Волковским каналом, проектируемыми улицами и полосами отвода Октябрьской железной дороги.

Как подчеркнули в пресс-службе городской администрации, передислокация откроет новые возможности для развития.

"Крупные проекты модернизации транспортной инфраструктуры города — часть нашей программы “10 приоритетов развития Санкт-Петербурга”. Трамвайный парк №1 — старейший в городе, в этом году он отметил юбилей — 115 лет. Сегодня инициируем проект, который переведёт его на инновационные рельсы. Территория на Московском проспекте не позволяет это сделать. После переноса в Купчино парк сможет обслуживать и выпускать на линию 109 единиц подвижного состава. Это на 20 больше, чем сейчас", — отметил Александр Беглов.

Новое депо будет построено в рамках цифровой трансформации транспортной отрасли Петербурга на единой цифровой платформе для беспилотного транспорта.

Предприятие будет оснащено современным и преимущественно отечественным оборудованием, которое отличается высокой надёжностью и производительностью, а технологической особенностью обновлённого трамвайного парка станет полный цикл планово-предупредительного ремонта подвижного состава: многоосных, низкопольных и разносекционных трамвайных вагонов нового поколения.

Предполагается, что переезд старейшего трамвайного парка в Купчино сведёт к минимуму непроизводительные перепробеги транспорта от выпускающей площадки до старта маршрутов.

На сегодняшний день данное депо обслуживает семь маршрутов в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, а их суммарный ежедневный пассажиропоток составляет 70 тыс. человек.