ЧЭАЗ примет участие в выставке «Электрические сети-2024»

21 ноября, 11.00 (мск) приглашаем принять участие в совместном вебинаре, «Контактор» и ЭТМ «Обзор новинок АО «Контактор». PRO.KVANT и Протон М: максимальная функциональность и надежность оборудования для производства НКУ.» Вы узнаете о технических характеристиках, преимуществах и выгодах оборудования серий PRO.KVANT и Протон М, а также о принципах подбора и и...