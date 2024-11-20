Инновационное устройство защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD-40 от КЭАЗ

С 1 марта 2024 года применение устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) стало обязательным при жилом и инфраструктурном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте для электроустановок.

КЭАЗ идет в ногу со временем и отвечает запросам потребителей: в соответствии с новыми требованиями* к безопасности решений энергоснабжения в части необходимости защиты от дугового пробоя мы создали новую линейку модульных устройств – УЗДП OptiDin AFDD-40.

*Требования СП 256.1325800 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

Устройство защиты от дугового пробоя с АВДТ и защитой от повышенного напряжения OptiDin AFDD-40 объединяет в себе функции 3-х устройств: УЗДП, электромеханическое АВДТ, и реле напряжения.

Для чего нужны УЗДП OptiDin AFDD-40:

автоматическое предупреждения пожаров, возникающих вследствие:

- дугового пробоя (электрической дуги) происходящего при механических повреждениях кабеля или его изоляции, старении изоляции, дефектах кабеля, ослабленных контактах в скрутках и клеммах,

- протекания токов утечки и замыканий на землю,

- перегрузки и короткого замыкания;

- дугового пробоя (электрической дуги) происходящего при механических повреждениях кабеля или его изоляции, старении изоляции, дефектах кабеля, ослабленных контактах в скрутках и клеммах, - протекания токов утечки и замыканий на землю, - перегрузки и короткого замыкания; защита людей от поражения электрическим током (токов утечки) при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

защита электроустановок при повышении напряжения питающей сети;

оперативное включение и отключение электрических цепей.

Преимущества новинки:

Компактность - занимает 3 стандартных модуля на Din-рейке, в то время как аналогичный функционал на рынке реализуется 4-мя модулями и более.

Три вида независимой индикации аварийных режимов срабатывания.

Входящее в состав электромеханическое АВДТ отличается высоким уровнем надёжности, не зависит от напряжения питающей сети, не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.

К устройству можно подключить как медные, так и алюминиевые не подготовленные проводники, что дает возможность использовать аппараты не только в новых строительных проектах, но и в текущем жилом фонде.

Гибкость в реализации различных схемных ре­шений благодаря возможности присоединения прово­дников, шин FORK, PIN как в верхние, так и нижние зажимы.

Прочный корпус с восьмью заклепками обеспечивает устойчивость к предельным токам к.з. и высокую прочность устройства, в том числе в зоне присоединения проводников.

QR-код позволяет быстро получить техническую консультацию, подробную информацию о продукте и получить схемы типовых решений.

Штрихкод и артикул на боковой поверхности позволяют быстро идентифицировать устройство и реализовывать в розничных торговых сетях, а также на online площадках.

Надёжность и долговечность подтверждены множеством испытаний и сертификатов, подкреплены гарантией 5 лет и сроком службы не менее 15 лет.

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