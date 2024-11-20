Инновационное устройство защиты от дугового пробоя OptiDin AFDD-40 от КЭАЗ

20 нояб. 2024, 15:45:02
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
КЭАЗ
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С 1 марта 2024 года применение устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) стало обязательным при жилом и инфраструктурном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте для электроустановок. 

КЭАЗ идет в ногу со временем и отвечает запросам потребителей: в соответствии с новыми требованиями* к безопасности решений энергоснабжения в части необходимости защиты от дугового пробоя мы создали новую линейку модульных устройств – УЗДП OptiDin AFDD-40

*Требования СП 256.1325800  «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

Устройство защиты от дугового пробоя с АВДТ и защитой от повышенного напряжения OptiDin AFDD-40 объединяет в себе функции 3-х устройств: УЗДП, электромеханическое АВДТ, и реле напряжения. 

Для чего нужны УЗДП OptiDin AFDD-40:

  • автоматическое предупреждения пожаров, возникающих вследствие:
    - дугового пробоя (электрической дуги) происходящего при механических повреждениях кабеля или его изоляции, старении изоляции, дефектах кабеля, ослабленных контактах в скрутках и клеммах,
    - протекания токов утечки и замыканий на землю,
    - перегрузки и короткого замыкания;
  • защита людей от поражения электрическим током (токов утечки) при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
  • защита электроустановок при повышении напряжения питающей сети;
  • оперативное включение и отключение электрических цепей.

Преимущества новинки: 

  • Компактность - занимает 3 стандартных модуля на Din-рейке, в то время как аналогичный функционал на рынке реализуется 4-мя модулями и более. 
  • Три вида независимой индикации аварийных режимов срабатывания.
  • Входящее в состав электромеханическое АВДТ отличается высоким уровнем надёжности, не зависит от напряжения питающей сети, не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника.
  • К устройству можно подключить как медные, так и алюминиевые не подготовленные проводники, что дает возможность использовать аппараты не только в новых строительных проектах, но и в текущем жилом фонде.
  • Гибкость в реализации различных схемных ре­шений благодаря возможности присоединения прово­дников, шин FORK, PIN как в верхние, так и нижние зажимы.
  • Прочный корпус с восьмью заклепками обеспечивает устойчивость к предельным токам к.з. и высокую прочность устройства, в том числе в зоне присоединения проводников.
  • QR-код позволяет быстро получить техническую консультацию, подробную информацию о продукте и получить схемы типовых решений.
  • Штрихкод и артикул на боковой поверхности позволяют быстро идентифицировать устройство и реализовывать в розничных торговых сетях, а также на online площадках. 
  • Надёжность и долговечность подтверждены множеством испытаний и сертификатов, подкреплены гарантией 5 лет и сроком службы не менее 15 лет. 

Спешите заказать новинку у дистрибьюторов и на официальном сайте КЭАЗ

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КЭАЗ
КЭАЗ — ведущий отечественный разработчик и производитель электротехники с 1945 года. Предприятие производит надежное современное низковольтное и высоковольтное оборудование - конкурентоспособный по качеству и цене продукт. Надежность - главное качество продукции КЭАЗ. Именно ее ценят клиенты и партнеры компании: аппараты КЭАЗ защищают энергосистемы ТЭЦ, АЭС, МРСК, промышленных гигантов, морских судов, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и метрополитена.
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