Решения «Москабельмет» — в «Сколково»

Павел Чивкин выступил в МШУ «СКОЛКОВО» на конференции «Операционная эффективность. Опыт внедрения бережливого производства и IT-решений». На ней заместитель генерального директора «Москабельмет» рассказал о кайдзен-системе и эффективных решениях, которые обеспечивают успех ее реализации.

Этой осенью состоялось уже два мероприятия, на которых заместитель генерального директора «Москабельмет» Павел Чивкин представил кайдзен-систему, реализуемую на предприятии. Первым был форум «Управление бизнесом в России 2024», который прошел в сентябре, а вторым стало деловое событие в «СКОЛКОВО» — международная практическая конференция «Операционная эффективность. Опыт внедрения бережливого производства и IT-решений».

Главные темы и участники конференции

Программа мероприятия включала в себя круглые столы и сессии, на которых обсудили повышение операционной эффективности предприятия, рассмотрели различные подходы к распространению «массовых» инструментов бережливого производства на компанию, поделились лайфхаками для трансформации рабочих процессов изнутри. В конференции приняли участие представители «МТС Банк», «ПИК», «ФАРМЛЭНД», Zeppelin и других крупных компаний.

Ключевые инсайты от «Москабельмет»

Павел Чивкин выступил с докладом на тему «Сохранение эффективности и обеспечения роста в условиях постоянных изменений», в котором рассказал об основных секретах успешной реализации программы кайдзенов. Среди них — удобные способы подачи идей, организация обратной связи, ведение журнала кайдзенов, разнообразные способы мотивации сотрудников, Дни информирования. Также спикер представил инструменты и решения, которые помогли увеличить скорость внедрения предложений, а также рассказал о развитии института наставничества.

Партнерство со «СКОЛКОВО» и образовательные проекты

Группа компаний «Москабельмет» плодотворно сотрудничает со «СКОЛКОВО» уже несколько лет: в Московской школе управления проходят форумы, круглые столы и обучающие программы с участием руководства Группы. Так, здесь выступал генеральный директор Группы Павел Моряков; генеральный директор «МОСИТЛАБ» Ян Анисов делился опытом цифровизации, Да и Павел Чивкин уже рассказывал об участии «Завода Москабель» в Национальном проекте «Производительность труда» и внедрении системы кайдзенов — этой весной он участвовал в конференции «Операционная эффективность: опыт внедрения бережливого производства и IT-решений».

Делиться производственным опытом с другими предприятиями и повышать уровень бизнес-грамотности в России — одно из ключевых направлений деятельности «Москабельмет». Поэтому предприятие не только участвует в образовательных проектах и делится методиками, которые активно применяет, но также проводит собственные обучающие программы — как, например, программа для ИТ-директоров и руководителей компаний ядерного энергетического комплекса «Росатом». Если вас тоже интересует корпоративное обучение по актуальным вопросам цифровизации бизнеса, обращайтесь в компанию «МОСИТЛАБ»: info@mositlab.ru.