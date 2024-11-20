Системный оператор и ПАО «Россети» оттачивают навыки оперативного взаимодействия работников

2 часа назад
230
Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Выездное занятие прошло на базе диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, где были организованы лекции для руководителей Филиала ПАО «Россети» МЭС Центра и Центров управления сетями (ЦУС) Предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС) Центра.

Коллегам из ПАО «Россети» была предоставлена возможность понаблюдать за проведением двух контрольных противоаварийных тренировок диспетчерского персонала ОДУ Центра, включающих в себя сценарии выделения части операционной зоны ОДУ Центра на изолированную от ЕЭС России работу и погашение крупного промышленного района энергосистемы в результате аварийного отключения сетевого оборудования. Персоналу ПАО «Россети» наглядно продемонстрированы последствия аварийных возмущений для режима работы энергосистемы и наиболее оптимальные алгоритмы действий по предотвращению развития и ликвидации технологического нарушения.

После проведенных противоаварийных тренировок руководители и специалисты ОДУ Центра провели для коллег занятия по наиболее актуальным направлениям совместной работы двух компаний.

Ведущий эксперт Службы электрических режимов ОДУ Центра Наталья Овчинникова рассказала о видах и функциональных назначения устройств противоаварийной автоматики, а ведущий специалист отдела оптимизации режимов и общесистемных задач СЭР Анастасия Чегодаева – о режимах работы энергосистем и критериях выбора максимально допустимых перетоков мощности.

Начальник Службы релейной защиты и автоматики Олег Панин прочитал лекцию об организации эксплуатации устройств (комплексов) РЗА.

Начальник Службы подготовки персонала ОДУ Центра Владимир Терзе подробно остановился на том, какие технические средства используются Системным оператором при подготовке диспетчерского персонала, в том числе в ходе противоаварийных тренировок. Кроме того, коллеги из «Россетей» познакомились с этапами организации и проведения Всероссийских соревнований профессионального мастерства диспетчеров Системного оператора – важнейшей составляющей системы подготовки персонала АО «СО ЕЭС».

Также для гостей провели экскурсию по диспетчерскому центру ОДУ Центра. В ходе экскурсии представители ПАО «Россети» познакомились с современными технологиями системы трехуровневого оперативно-диспетчерского управления и ключевыми ИТ-решениями, которые использует Системный оператор, и посмотрели фильм о работе Системного оператора «Симфония «Энергия 50 Гц».

«Проведение подобных занятий – важный вклад в повышение эффективности оперативного взаимодействия диспетчерского персонала с коллегами из сетевой организации, в том числе – что особенно важно – при ликвидации технологических нарушений в энергосистеме. На занятиях коллеги смогли понаблюдать за действиями смены диспетчеров ОДУ Центра в процессе ликвидации технологического нарушения, пусть и условного, и получили подробные разъяснения совершаемых действий. Это, без сомнения, положительно отразится на текущей работе», - отметил Владимир Терзе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
«Россети» провели ремонт на одном из крупнейших спецпереходов ЛЭП на Дальнем Востоке
час назад
«Россети» завершили ремонт энергомоста через реку Амур – участка линии электропередачи 220 кВ «Волочаевка/т – РЦ», которая связывает Еврейскую автономную область и Хабаровский край, а также питает Транссиб. Работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей. Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока смонтировали на спец...
Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2027 год
2 часа назад
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (https://kom.so-ups.ru/) итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2027 год....
Филиал ПАО «Россети» провел диагностику энергообъектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
3 часа назад
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада завершил тепловизионное обследование 900 км магистральных линий электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Диагностика позволила выявить и устранить дефекты на ранней стадии их возникновения и тем самым повысить надежность электроснабжения населения, промышленных и транспортных предприятий. Специалисты обследовали энерг...
С начала 2024 года «Россети Юг» увеличили на 23% объем предоставленной мощности новым потребителям
3 часа назад
С января по октябрь 2024 года компания «Россети Юг» предоставила новым потребителям в регионах присутствия более 456 МВт мощности. Это на 23% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Компания исполнила 13,4 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям (+12%). Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выпол...
Сахалинэнерго проведет реконструкцию системообразующей ЛЭП «Сахалинская ГРЭС-2 – Углезаводская»
4 часа назад
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) объявило закупочные процедуры на проектно-изыскательские работы по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей Сахалинскую ГРЭС-2 и подстанцию «Углезаводская». Данная магистральная ЛЭП входит в единую системообразующую сеть 220 кВ Сахалинской области. Линия обеспечивает межсистемную связь и пер...
«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией новую детскую поликлинику в станице Староминской
19 нояб. 2024, 17:00:01
Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании детскую поликлинику в станице Староминской одноименного района Краснодарского края. Объем выданной мощности составил 490 кВт. Для технологического присоединения учреждения здравоохранения к электрическим сетям энергетики построили и реконструировали около 6 км линий электропередачи, установ...
Филиал «Чувашэнерго» проводит масштабную работу по выявлению незаконных линий связи
19 нояб. 2024, 16:30:00
В 2024 году энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» выявили более 5 тыс. км оптоволокна, самовольно смонтированного на энергообъектах. В частности, нарушения выявлены в Алатырском муниципальном округе. Оборудование провайдера связи «Алатырь Телеком» было смонтировано на опорах ЛЭП незаконно, без получения у энергетиков технических условий...
Энергетики обновили оборудование на 15 подстанциях в Югре
19 нояб. 2024, 16:15:00
«Россети Тюмень» завершили плановые работы на 15 подстанциях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Питающие центры обеспечивают электроэнергией инфраструктуру 8 нефтяных месторождений, разработку которых ведет ЛУКОЙЛ. Стоимость технических мероприятий составила более 11 млн рублей. На высоковольтных подстанциях специалисты выполнили ремонт силового оборудования –...
В сетевых компаниях АО «БЭСК» проводят плавки гололеда на ЛЭП
19 нояб. 2024, 15:30:00
ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние компании АО «БЭСК») успешно прошли первые испытания гололедом. Колебания температуры в районе 0 градусов Цельсия, обильные снегопады, налипание мокрого снега на провода и грозотросы ЛЭП – все это обычно приводит к образованию наледи на линиях электропередачи. Особенно сложная ситуация складывается в восточной горной...
«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения более 200 тысяч жителей Кировского района Ленобласти
19 нояб. 2024, 15:00:12
 Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Кировского района Ленинградской области. Подстанция 110 кВ «Дубровская ТЭЦ» была передана владельцем в аренду «Россети Ленэнерго», после чего энергетики провели испытания оборудова...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения Джубгского городского поселения Туапсинского района
19 нояб. 2024, 14:15:00
Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили ремонт более 10 км линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в населенных пунктах Джубгского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и санаторно-курортных объектов села Бжид и бухты Инал, а также создать возможности для подключения новых...
Филиал ПАО «Россети» обновил изоляцию на 25 магистральных ЛЭП в Югре
19 нояб. 2024, 13:45:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала установили более 4 тыс. новых стеклянных изоляторов на 25 линиях электропередачи 220–500 кВ в одном из крупнейших районов Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовском. Это повысило надежность электроснабжения нефтегазовых предприятий, а также около 450 тыс. жителей Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Покачей и Рад...
«Россети» обеспечили мощностью крупный технопарк в Новой Москве, где будут производить оборудование для электрораспределения
19 нояб. 2024, 13:30:00
 Специалисты «Россети Московский регион» завершили работы по присоединению к сетям технологического промышленного парка «Сенькино» в Троицком административном округе Москвы. Обеспечена выдача потребителю 4,5 МВт мощности. Энергетики построили комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ, проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 6 км, из ко...
Филиал ПАО «Россети» усилил конструкции 21 магистральной ЛЭП в Нижегородской области
19 нояб. 2024, 11:30:00
Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги завершили ремонт 96 фундаментов опор на 21 линии электропередачи 220-500 кВ в Нижегородской области. Выполненные работы нацелены на рост надежности электроснабжения региона, где проживает более 3 млн человек, предприятий нефтегазовой, химической и металлургической отраслей. Особое внимание было уделено ЛЭП 500 кВ, обеспечивающим эне...
За 9 месяцев 2024 года «Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией почти 23 тысячи объектов
19 нояб. 2024, 10:30:00
 За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 22 874 объекта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью почти 850 МВт. В Санкт-Петербурге с января по сентябрь энергетики подключили к сетям 373 социально значимых объекта, в том числе 18 средних общеобразовательных школ, 23 детских дошкольных учреждения,...
Энергетики «Пермэнерго» оперативно обеспечили электроснабжение жилых домов, строительство которых завершается в городе Оса в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
19 нояб. 2024, 09:45:11
Специалисты пермского филиала «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для подключения четырех многоквартирных жилых домов блокированной застройки в городе Оса. В соответствии со своими обязательствами по договору технологического присоединения энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную трансформатором мощностью 630 кВА. Кроме того, были см...
ДРСК работает над повышением надежности электроснабжения в Надеждинском районе Приморья
19 нояб. 2024, 09:00:00
Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию мероприятий по повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей Надеждинского муниципального района Приморья в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК). В 2024 году специалисты Д...
«Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети почти 2,5 ГВт мощности за 9 месяцев 2024 года
18 нояб. 2024, 16:45:00
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров провел в Ставропольском крае совещание с филиалами компании – МЭС, на котором рассмотрены итоги деятельности по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 9 месяцев 2024 года. В мероприятии участвовали руководители профильных блоков компании и дочерних организаций, задействованных в обеспече...
«Россети Кубань» обеспечили электричеством строительную площадку новой школы в Адыгее
18 нояб. 2024, 14:30:02
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» подключили к электросетевой инфраструктуре энергокомпании строящуюся школу в поселке Табачный Майкопского района Республики Адыгея. Для строительной площадки нового учебного заведения компания выдала 255 кВт электрической мощности. Для присоединения к электрическим сетям социально значимого объекта энергетики смонтировали высокотехнологичную ком...
Энергетики повысили надежность электроснабжения 5 тысяч жителей Югры
18 нояб. 2024, 13:00:05
«Россети Тюмень» завершили ремонт двухцепной отпайки «Ун – Юган» от воздушной линии электропередачи 110 кВ «Картопья – Вандмтор-1,2» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения 5 тысяч жителей поселка Унъюган компания направила около 4 млн рублей. В рамках плановых работ на воздушной линии энергетики...