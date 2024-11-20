Системный оператор и ПАО «Россети» оттачивают навыки оперативного взаимодействия работников

Выездное занятие прошло на базе диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, где были организованы лекции для руководителей Филиала ПАО «Россети» МЭС Центра и Центров управления сетями (ЦУС) Предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС) Центра.

Коллегам из ПАО «Россети» была предоставлена возможность понаблюдать за проведением двух контрольных противоаварийных тренировок диспетчерского персонала ОДУ Центра, включающих в себя сценарии выделения части операционной зоны ОДУ Центра на изолированную от ЕЭС России работу и погашение крупного промышленного района энергосистемы в результате аварийного отключения сетевого оборудования. Персоналу ПАО «Россети» наглядно продемонстрированы последствия аварийных возмущений для режима работы энергосистемы и наиболее оптимальные алгоритмы действий по предотвращению развития и ликвидации технологического нарушения.

После проведенных противоаварийных тренировок руководители и специалисты ОДУ Центра провели для коллег занятия по наиболее актуальным направлениям совместной работы двух компаний.

Ведущий эксперт Службы электрических режимов ОДУ Центра Наталья Овчинникова рассказала о видах и функциональных назначения устройств противоаварийной автоматики, а ведущий специалист отдела оптимизации режимов и общесистемных задач СЭР Анастасия Чегодаева – о режимах работы энергосистем и критериях выбора максимально допустимых перетоков мощности.

Начальник Службы релейной защиты и автоматики Олег Панин прочитал лекцию об организации эксплуатации устройств (комплексов) РЗА.

Начальник Службы подготовки персонала ОДУ Центра Владимир Терзе подробно остановился на том, какие технические средства используются Системным оператором при подготовке диспетчерского персонала, в том числе в ходе противоаварийных тренировок. Кроме того, коллеги из «Россетей» познакомились с этапами организации и проведения Всероссийских соревнований профессионального мастерства диспетчеров Системного оператора – важнейшей составляющей системы подготовки персонала АО «СО ЕЭС».

Также для гостей провели экскурсию по диспетчерскому центру ОДУ Центра. В ходе экскурсии представители ПАО «Россети» познакомились с современными технологиями системы трехуровневого оперативно-диспетчерского управления и ключевыми ИТ-решениями, которые использует Системный оператор, и посмотрели фильм о работе Системного оператора «Симфония «Энергия 50 Гц».