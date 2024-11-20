Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2027 год

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» утверждены и опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» (https://kom.so-ups.ru/) итоги конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2027 год.

Итоги КОМ включают в себя перечень поставщиков мощности и генерирующих объектов (генерирующих единиц мощности – ГЕМ), ценовые заявки которых отобраны в КОМ на 2027 год, совокупные помесячные объемы отобранной генерирующей мощности, а также цены на мощность, учитываемые при определении обязательств по покупке мощности в каждой ценовой зоне в 2027 году.