Ведяхин: финансирование проекта ВСМ «Москва - Петербург» составит 2,349 трлн рублей

Общий объем финансирования крупнейшего в России инфраструктурного проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" составит 2,349 трлн рублей, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на деловом бранче "ВСМ: дорога в будущее" в рамках форума-выставки "Транспорт России".

"У проекта очень интересное финансирование. Обычно в подобного рода концессиях большую часть финансируется государством, здесь же 75% средств, которые предоставляются, это не государственные средства, а те, которые вкладываются инвесторами и будут полностью возвращены государству. Общая сумма проекта - 2,349 трлн [рублей] и это крупнейший инфраструктурный проект в Российской Федерации", - отметил Ведяхин.

Первый зампред правления Сбербанка указал, что ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" дает большие экономические и бзинес-эффекты.

"Для железной дороги это дополнительные 70% к перевозным мощностям или 8 млн пассажиров дополнительного трафика, которые могут открыться на Октябрьской железной дороге. Кроме того, замена "Сапсанов" к 2030 году снизит нагрузку на парк авиасудов. Мы видим по международному опыту, что в радиусе 2,5 часов 80% трафика переходит на высокоскоростные поезда", - сказал он.

По словам Ведяхина, проект является крупнейшим в Российской Федерации. "Вариантов не сделать проект нет, проект будет сделан. Это будет огромнейшей гордостью всех нас, когда мы все это реализуем", - сказал он.

О проекте

Запуск в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" запланирован на 1 апреля 2028 года, следует из дорожной карты на официальном сайте концессионера проекта "ВСМ Две столицы".

Ранее ввод магистрали в эксплуатацию был назначен на второй квартал 2028 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн пассажиров до 23 млн к 2030 году.

ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России".