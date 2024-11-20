В МЭИ представили новый способ получения зеленого водорода

Ученые НИУ «МЭИ» представили новый способ синтеза дешевых электрокатализаторов для получения зеленого водорода методом низкотемпературного электролиза воды.

Метод низкотемпературного электролиза воды основан на расщеплении молекул воды на водород и кислород при низких температурах, обычно ниже 100°C. Этот процесс происходит при протекании электрического тока через электролит (чаще всего раствор кислоты или щелочи). Одним из направлений исследований является поиск одноатомных молекулярных электрокатализаторов реакции выделения водорода, не содержащих платиновых металлов.

Одноатомные катализаторы на основе молекулярных комплексов, синтезированные в соответствии с принципами зеленой химии (исключающих негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду) и экономии платины, показали высокие характеристики в реакции выделения водорода.

«Получение зеленого водорода из воды с использованием возобновляемых источников энергии позволяет исключить загрязняющие окружающую среду выбросы. Разработка наших ученых делает большой шаг вперед к снижению стоимости водорода и ускорению внедрения электрохимических технологий», — рассказал о разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Полученные результаты крайне важны для дальнейшего снижения стоимости зеленого водорода. Новый способ разработали на кафедре химии и электрохимической энергетики НИУ «МЭИ» под руководством профессора Сергея Григорьева при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Государственного задания № FSWF-2023-0014 в сфере научной деятельности на 2023-2025 гг.​