Энергетики провели капитальный ремонт более 10 км ЛЭП в г.о. Щелково

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевых объектов на 2024 год отремонтировали 5,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и 4,325 км кабельных линий КЛ-0,4-10 кВ на территории г. о. Щелково.

До конца текущего года специалисты компании выполнят ремонт двух кабельных линий КЛ-10 кВ протяженностью 0,35 км, от которой запитаны 8 многоквартирных жилых домов, канализационно-насосная станция и котельная в мкр. Большие Жеребцы. Качественной электроэнергией будут обеспечены более 80 участков СНТ «Уча», где будет отремонтировано 1,5 км воздушных линий ВЛ-0,4 кВ.

Всего в 2024 году в план-график включен капитальный ремонт оборудования шести подстанций и строительной части трёх ТП в г. о. Щелково. К примеру, в октябре энергетики увеличили мощность трансформаторной подстанции ТП-3085 на ул. Институтской. От подстанции запитан ряд потребителей, в том числе крупная котельная, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей густонаселенного мкр. Чкаловский. Взамен двух трансформаторов 630 кВА специалисты компании смонтировали два мощностью 1000 кВА, также заменили оборудование распределительного устройства РУ-6 кВ. Также до конца года на объекте выполнят работы в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ.