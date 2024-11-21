ГД приняла закон, ускоряющий предоставление земельных участков без торгов

Госдума приняла закон, который позволит ускорить предоставление земельных участков из государственной или муниципальной собственности без торгов, в том числе для начала реализации крупных инвестиционных проектов.

Документ разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата". Он сокращает с двух лет до одного года срок действия решения о предварительном согласовании предоставления без торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Исключение сделано лишь для случаев, когда для предоставления участка нужно менять вид его разрешенного использования и переводить участок из одной категории земель в другую.

Первоначально с такой инициативой выступили регионы, а правительство ее поддержало и подготовило соответствующий законопроект, говорил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий. По сути, регионы хотят, чтобы потенциальные инвесторы могли быстрее приступать к реализации проектов, пояснял он.

Сейчас, если есть основания для предоставления земельного участка без торгов, - например, под масштабный инвестиционный проект с определенными показателями, - то принимается решение о предварительном согласовании, напоминал замглавы ведомства. Такое решение фиксирует, что земельный участок в течение двух лет должен быть образован и предоставлен в аренду без торгов.

Губернаторы и Росреестр, проанализировав существующую практику, пришли к выводу, что два года - необоснованно большой срок, поэтому предлагается сократить его до одного года, объяснял Бутовецкий. Для случаев, когда требуется также менять вид разрешенного использования земельного участка и переводить его в другую категорию, предлагается сохранить срок в два года, поскольку времени требуется больше.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Для решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятых до начала действия закона, сохраняется двухлетний срок действия.