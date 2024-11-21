Сделано на «ЗЭТО»: ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком

Ограничители перенапряжения нелинейные типа ИШ с внешнем искровым промежутком на напряжение 6 и 10 кВ используются в качестве замены мультикамерных разрядников и предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений, работающего в сети с изолированной или компенсированной нейтралью.

Конструктивно ОПН-ИШ состоит из последовательно соединенных элемента ОПН и внешнего искрового промежутка. Ограничитель перенапряжений выполнен в виде одного элемента. Каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов, заключенного в герметичную полимерную покрышку из кремнийорганической резины.

Преимущества ОПН-ИШ производства «ЗЭТО»:

Устойчивость к прямому воздействию грозовых перенапряжений

Снижает грозовые отключения воздушных линий и предотвращает пережог изолированных проводов ВЛЗ дугой сопровождающего грозовой импульс тока промышленной частоты

Увеличение эксплуатационного ресурса

Высокая вандалоустойчивость и взрывобезопасность

Длина пути утечки внешней изоляции ограничителей составляет не менее III степени загрязнения согласно ГОСТ 9920-89

Все наружные металлические детали ограничителя имеют защитное гальваническое покрытие, предохраняющее от коррозии.

ОПН-ИШ нашего производства отличаются высокой надежностью и устойчивостью к высоким и низким температурам, отвечает всем технологическим требованиям и требованиям безопасности, что подтверждают полученные сертификаты, такие как декларация о соответствии требованиям ГОСТ-Р 52725-2007.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 5 лет, срок службы 30 лет.

Заказы на оборудование направляйте на электронную почту : contract@zeto.ru или оставляйте запрос ТКП на сайте : https://www/zeto.ru/order_online